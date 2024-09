Bogotá, 7 dic (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. ¡Agúzate, ChatGPT!

En el mundo digital, los reinados cada vez duran menos, y esta vez le puede llegar el turno de ceder el trono a ChatGPT, el Lionel Messi de los chatbots de Inteligencia Artificial (IA) desde noviembre de 2022.

Parece que el que está diciendo “adiós, abanico, que llegó la brisa” es Google, que lanzó Gemini, presentado como la herramienta de IA más potente que cualquier otra actualmente en el mercado.

Eso incluye a la 'opera prima' de OpenAI.

Según Google, Gemini es un chatbot multimodal, ya que es capaz de "razonar con fluidez mediante textos, imágenes, video, audio y códigos", puesto que usa la "comprensión masiva de lenguaje multitareas" o MMLU.

Gemini, que estará disponible desde el 13 de diciembre, vendrá en las presentaciones Nano, para celulares; Pro y Ultra.

¡Pilas, ChatGPT, que una G gigante te está acechando!

2. Tesla ya 'siembra' en México

Del dicho al hecho puede haber mucho trecho, pero Tesla ya tiene la tierra para trazarlo y abrir su primera planta de producción en el norte de México.

A Elon Musk no le gusta darle largas a sus asuntos y ya adquirió la extensión de tierra para la gigantesca instalación, la primera para la fabricación de los famosos autos eléctricos en América Latina.

La noticia la dio Sergio Argüelles, presidente de la Asociación de Parques Industriales (Ampip) de México, quien aseguró que lo que sigue son los trámites ambientales y otras arandelas.

En la planta ubicada en Santa Catarina, en el estado mexicano de Nuevo León, Tesla producirá, según Musk, la nueva línea del modelo S.

¡Cada vez está más cerca 'Latin Tesla'!

3. Itaú se prende a la 'samba' de las criptomonedas

Si de algo saben los brasileños es de bailar, y uno de los bailes de moda en este capítulo de la era digital es el de las criptomonedas.

Pero a esa pista llena de bailarines un tanto pintorescos y raros llega uno con la samba en los pies y mucho poder: Itaú.

El banco más grande de Brasil ya le está permitiendo a sus clientes comerciar tanto con bitcóin como con ether, lo que lo convierte en el primero en hacerlo en el gigante suramericano.

Por ahora, los primeros que podrán hacer esta clase de operaciones serán los clientes de las plataformas de inversión y luego el resto de la masa de clientes.

Parte de la regulación de esa 'selva' que aún es el mundo cripto es que cada vez empresas más grandes y serias se metan en él.

¡Una buena caipirinha por esa, Itaú!

4. ¡A usar TikTok en Montana, muchachos!

A los que estaban asustados por la prohibición de TikTok en el muy frío pero bonito estado estadounidense de Montana les decimos que tranquilos, que por ahora van a seguir montando videos locatos… y lucrándose de ellos.

¿Por qué? Porque un juez federal bloqueó la medida de castigo contra la plataforma china de videos impuesta desde mayo y que se preveía que entrara en efecto el 1 de enero.

Varios estados de EE.UU. ya prohíben la app de los videos adictivos en ciertos ámbitos, pero la medida de Montana era total, por lo que fue demandada casi de inmediato.

El principal temor de muchos en Estados Unidos es de que detrás de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, está el Partido Comunista de China.

Mientras, TikTok sigue defendiéndose como gato panza arriba en los estrados judiciales.

¡Qué lucha!

5. Camaradas capitalistas

Sí, ya lo sabemos: Rusia no es comunista desde hace ya 32 años, pero no se olvida de sus socios en las aventuras soviéticas.

Y tan no se olvida de ellos que los vuelve camaradas de sus sistemas de crédito.

Fruto de ello llega hasta Cuba Mir, la alternativa rusa a Visa y Mastercard, y ya se puede usar en las terminales de pago de la isla de los habanos y el ron.

Así lo informó el Sistema Nacional de Sistemas de Pagos por Tarjetas ruso (NSPK), que aseguró que el uso de Mir estará restringido por ahora a La Habana y Varadero.

De esta forma, los blancos rusos podrán ponerse a gusto como camarones en las playas cubanas sin tener que pensar en bloqueos… maldita invasión a Ucrania.

Y, amigo ruso: si su Mir es de débito, puede sacar sus buenos pesos cubanos en la red nacional de cajeros.

¡Bienvenida la plata desde donde sea, caballero!

6. Plata peligrosa

Muchos recurren a las aplicaciones de préstamos a la hora de necesitar unos cuantos… cual sea su moneda, pero algunos ignoran que están a algunos pocos pasos de caer en las manos de un peligroso malware.

Según Androidphoria.com, se trata de SpyLoan, un virus que, sin quererlo, ha sido descargado más de 12 millones de veces por usuarios en su mayoría latinoamericanos, asiáticos y africanos.

SpyLoan recopila toda clase de información del dispositivo en el que se descarga, como cuentas de usuario, registro de llamadas, contactos y mucho más.

Con todo ese arsenal, SpyLoan actúa como un extorsionador ya que, al llegar por vía de una app de préstamos, comienza a enviar mensajes de deudas no pagadas y amenazar a los contactos de la víctima.

¡Mucha atención a esto!

7. Más y más regalos de Papá Noel/Xbox Game Pass

La bolsa del Viejito Pascuero, Papá Noél o Santa Claus versión Xbox Game Pass sigue vaciándose antes de tiempo y dejando por ahí uno que otro gran regalo para los fans de la plataforma de videojuegos de Microsoft.

Y esta vez, según SomosXbox.com, esas cajitas con moño navideño que se han dejado caer esta semana son 'Clone Drone in the Danger Zone', de Doborog Games; 'Rise of the Tomb Raider', de Crystal Dynamics; 'While the Iron's Hot', de Bontemps Games, y 'World War Z Aftermath', de Saber Interactive.

“ho, ho, hooooo. Feliz Navi…”. No, aún no. Pero casi.

Luis Alejandro Amaya E.

Por: EFE