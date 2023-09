Un niño no enfrentó a Boluarte por las muertes en las protestas, es un video manipulado

in

Bogotá, 18 sep (EFE).- Un video no muestra a un niño confrontando a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por los muertos que dejaron las protestas antigubernamentales en el país entre diciembre y marzo pasado, en realidad, el material está editado y el menor recitaba una poesía.

En los últimos días, han circulado en redes sociales imágenes de un niño dando un discurso en un acto oficial frente a la presidenta de Perú y otros funcionarios locales.

En el video viral, supuestamente se escucha al menor decir: "Yo no veo libertad. Yo no tengo independencia. Y no tengo nada que celebrar el día de hoy, cuando escucho que asesinaron a más de 70 personas por alzar la voz, por protestar (…) en contra de este Gobierno".

En la grabación, que se extiende por más de un minuto, el niño también cuestiona el papel de la Policía y los militares de la nación.

Un internauta en Facebook que reproduce la secuencia señala: "Un aplauso para este niño que le dijo su verdad a Dina Boluarte en su cara".

HECHOS: La grabación fue manipulada para reemplazarle el audio original. El niño nunca confrontó a Boluarte en el acto oficial por el Día de Santa Rosa de Lima, por el contrario, recitó una poesía frente a las autoridades en honor a la virgen, tal y como se puede comprobar con imágenes retransmitidas por la cadena de televisión pública TV Perú.

EL VIDEO ESTÁ MANIPULADO

En primer lugar, en los videos que circulan, se puede ver un rótulo que ubica la escena en el "homenaje a Santa Rosa de Lima", patrona de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, en una esquina de la pantalla aparece el logo de "TVPE Noticias".

En ese sentido, un rastreo en el canal de YouTube de la cadena de televisión permite encontrar la transmisión de ese evento, que fue publicada precisamente el 30 de agosto de 2023, fecha en la que se celebra la festividad religiosa.

La intervención del menor comienza a partir del minuto 4.25 y con las imágenes se puede corroborar que en ningún momento "encaró" a la mandataria, como afirman falsamente en redes, sino que hizo una proclamación especial en honor a la imagen mariana.

Según se le escucha decir al narrador del noticiero, el niño es el hijo de un suboficial de la Policía Nacional de Perú.

EL MISMO AUDIO EN OTRO VIDEO

Ahora bien, una nueva búsqueda en Google conduce a otro video, allí se escucha el mismo audio que se utiliza en la secuencia viralizada, pero esta vez con imágenes de otro niño que habla desde un estrado.

La grabación muestra a un menor que dirige un discurso ante un público, aunque EFE Verifica no pudo comprobar el contexto real de la grabación.

Las publicaciones localizadas están fechadas a finales de julio, apenas días después de la conmemoración del Día de la Independencia de Perú, que se celebra cada año el 28 de ese mes.

Esto coincide con parte del discurso del niño, que empieza diciendo: "Mis profesores me dicen que hoy celebramos la libertad, pero, ¿saben qué? yo no veo libertad".

BOLUARTE BAJO INVESTIGACIÓN

La presidenta Dina Boluarte actualmente enfrenta una investigación preliminar por parte de la Fiscalía peruana, como ya informó EFE.

Las pesquisas se iniciaron por presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.

A mediados del pasado mes de agosto, la fiscal general del país, Patricia Benavides, dijo que la investigación ya está en su última etapa.

De hecho, tanto Boluarte, como su primer ministro, Alberto Otárola, fueron citados a declarar por el caso el próximo 27 de septiembre.

Ya en junio la mandataria había declarado ante el Ministerio Público.

En conclusión, un video no muestra a un niño encarando a la presidenta peruana, Dina Boluarte, por las muertes en las protestas. Se trata de un montaje y el menor recitaba una poesía.

Por: EFE