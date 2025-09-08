Un muerto y dos heridos en ataque sicarial en Rionegro

Resumen: Un ataque sicarial en Rionegro deja un joven muerto y dos heridos. La víctima, de 18 años, fue baleada en el sector La Fogata. Las autoridades investigan el crimen.

Minuto30.com .- Un ataque sicarial en la zona céntrica de Rionegro dejó como saldo un joven muerto y dos personas heridas. El hecho ocurrió en la madrugada de este 7 de septiembre, en el sector La Fogata.

La víctima fatal fue un joven de 18 años, presuntamente oriundo oriundo del departmento Bolívar, que recibió varios impactos de bala y murió en el lugar de los hechos. Los dos heridos, de 26 y 33 años, fueron trasladados a un centro hospitalario donde se recuperan de las lesiones.

Las autoridades de Rionegro se encuentran investigando los móviles del crimen y buscan dar con el paradero de los responsables.

