Resumen: Las autoridades hicieron un llamado urgente a todos los conductores para que se movilicen con extrema precaución y reduzcan la velocidad

Un muerto y dos heridos deja grave accidente en la vía al aeropuerto de Rionegro

Minuto30.com ,- Un domingo que transcurría con normalidad se vio interrumpido por la tragedia en las carreteras del Oriente antioqueño. Un grave accidente de tránsito registrado en el estratégico corredor vial que conecta al Aeropuerto Internacional José María Córdova con el sector de Llanogrande dejó un saldo fatal, heridos y serias complicaciones en la movilidad.

Las autoridades hicieron presencia inmediata en la zona para atender la emergencia, mientras los viajeros que se dirigían hacia la terminal aérea tuvieron que armarse de paciencia debido a los cierres preventivos.

¿Dónde ocurrió exactamente el siniestro?

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades de tránsito, la aparatosa emergencia se presentó en jurisdicción del municipio de Guarne, específicamente a la altura del kilómetro 01+100.

La magnitud del impacto fue tal que algunas piezas y latas de los vehículos involucrados quedaron esparcidas a lo largo de varios metros sobre la calzada, evidenciando la violencia del choque. De momento no se conocen las circunstancias exactas que desencadenaron el accidente, por lo que el caso es materia de investigación.

¿Cuál es el reporte oficial de víctimas?

El siniestro vial dejó un lamentable saldo humano. Los organismos de socorro que atendieron la emergencia confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar de los hechos.

Asimismo, se reportó que otras dos personas resultaron gravemente heridas. Los lesionados recibieron atención prehospitalaria en la vía y fueron estabilizados para su posterior traslado a centros asistenciales de la región.

¿Cómo está la movilidad hacia el aeropuerto y Llanogrande?

El accidente generó fuertes complicaciones en el flujo vehicular de este importante y transitado corredor vial. Mientras las unidades de criminalística adelantaban las labores de levantamiento y las diligencias correspondientes para despejar los restos de los vehículos, el tránsito permaneció restringido en el sector. Las autoridades hicieron un llamado urgente a todos los conductores para que se movilicen con extrema precaución, reduzcan la velocidad y atiendan en todo momento las indicaciones de los agentes de tránsito presentes en el lugar.