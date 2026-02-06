Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un muerto y cierre total en la vía Medellín – El Santuario tras brutal choque entre carro y volqueta

En la tarde de este viernes 6 de febrero, se presentó una tragedia en la autopista Medellín–Bogotá. Pasadas las 3:00 p.m. las autoridades reportaron un siniestro de grandes proporciones en el kilómetro 50+000, jurisdicción del municipio de El Santuario.

El fuerte impacto se registró exactamente a la altura del puente peatonal de Cornare, donde un vehículo particular terminó colisionando violentamente contra una volqueta que transitaba por el corredor nacional.

La escena en el lugar es desgarradora. Testigos y transeúntes intentaron auxiliar a un hombre que quedó atrapado entre los restos retorcidos del automotor menor.

Pese a los esfuerzos desesperados de la comunidad por liberarlo antes de la llegada de los organismos de socorro, el reporte preliminar de las autoridades de tránsito confirma el fallecimiento de una persona en el sitio del accidente.

A esta hora, unidades de bomberos y personal médico trabajan con equipos especializados para rescatar a posibles heridos y recuperar el cuerpo de la víctima.

Debido a la magnitud de la colisión y a las labores judiciales de levantamiento del cadáver que deben realizarse en plena calzada, realizaron el cierre total de la vía en el sentido Medellín – El Santuario.

El tráfico permanece completamente paralizado, generando largas filas de vehículos que ya alcanzan varios kilómetros.

La Policía de Carreteras y personal de la concesión vial recomiendan a los viajeros que se desplazan hacia el Oriente antioqueño tomar rutas alternas, como la vía por La Ceja o El Retiro, para evitar el colapso total.

