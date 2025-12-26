Resumen: Las autoridades del Huila lamentaron el desenlace de este operativo y recordaron que la violencia intrafamiliar y la resistencia a la autoridad son conductas que afectan gravemente la convivencia ciudadana.

Un muerto, un capturado y un policía herido deja asonada en Huila cuando atendían una riña intrafamiliar

Minuto30.com .- Una violenta alteración del orden público sacudió al municipio de Pitalito, Huila, en las últimas horas. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario para proteger a una familia, terminó en una batalla campal que dejó como saldo una persona fallecida y un uniformado de la Policía Nacional lesionado.

Los hechos se desencadenaron en el barrio La Pradera, cuando la comunidad solicitó la presencia de la patrulla del cuadrante para atender un presunto caso de violencia intrafamiliar que ocurría en plena vía pública. Al llegar al sitio, los uniformados intentaron mediar en la situación, pero fueron recibidos con hostilidad por un grupo de personas que inició una asonada contra la autoridad.

El momento del ataque

Según las declaraciones oficiales, la situación escaló a niveles críticos cuando uno de los involucrados en la riña arremetió contra un policía con el fin de despojarlo de su arma de dotación. Ante el riesgo inminente contra su vida y la de sus compañeros, el uniformado reaccionó accionando su arma de fuego.

El hombre herido fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario local, donde falleció mientras recibía atención médica. Por su parte, el policía afectado por la agresión física de la multitud fue valorado y, según el reporte médico, se encuentra fuera de peligro.

“En medio de la situación, una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías; el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció”, confirmó el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.

Balance judicial

El grave incidente en el barrio La Pradera dejó un balance final de una persona fallecida, un uniformado lesionado durante el forcejeo y un capturado, quien fue sorprendido participando activamente en la gresca y ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público y asonada.

Las autoridades del Huila lamentaron el desenlace de este operativo y recordaron que la violencia intrafamiliar y la resistencia a la autoridad son conductas que afectan gravemente la convivencia ciudadana.

