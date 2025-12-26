Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Un muerto, un capturado y un policía herido deja asonada en Huila cuando atendían una riña intrafamiliar

    El grave incidente ocurrió en el barrio La Pradera de Pitalito

    Publicado por: SoloDuque

    Denuncian a falsos policías que estarían intimidando a jóvenes con armas en Medellín
    Foto de archivo.
    Un muerto, un capturado y un policía herido deja asonada en Huila cuando atendían una riña intrafamiliar

    Resumen: Las autoridades del Huila lamentaron el desenlace de este operativo y recordaron que la violencia intrafamiliar y la resistencia a la autoridad son conductas que afectan gravemente la convivencia ciudadana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una violenta alteración del orden público sacudió al municipio de Pitalito, Huila, en las últimas horas. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario para proteger a una familia, terminó en una batalla campal que dejó como saldo una persona fallecida y un uniformado de la Policía Nacional lesionado.

    Los hechos se desencadenaron en el barrio La Pradera, cuando la comunidad solicitó la presencia de la patrulla del cuadrante para atender un presunto caso de violencia intrafamiliar que ocurría en plena vía pública. Al llegar al sitio, los uniformados intentaron mediar en la situación, pero fueron recibidos con hostilidad por un grupo de personas que inició una asonada contra la autoridad.

    El momento del ataque

    Según las declaraciones oficiales, la situación escaló a niveles críticos cuando uno de los involucrados en la riña arremetió contra un policía con el fin de despojarlo de su arma de dotación. Ante el riesgo inminente contra su vida y la de sus compañeros, el uniformado reaccionó accionando su arma de fuego.

    El hombre herido fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario local, donde falleció mientras recibía atención médica. Por su parte, el policía afectado por la agresión física de la multitud fue valorado y, según el reporte médico, se encuentra fuera de peligro.

    “En medio de la situación, una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías; el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció”, confirmó el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.

    Balance judicial

    El grave incidente en el barrio La Pradera dejó un balance final de una persona fallecida, un uniformado lesionado durante el forcejeo y un capturado, quien fue sorprendido participando activamente en la gresca y ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público y asonada.

    Las autoridades del Huila lamentaron el desenlace de este operativo y recordaron que la violencia intrafamiliar y la resistencia a la autoridad son conductas que afectan gravemente la convivencia ciudadana.

    Aquí más Noticias de Colombia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.