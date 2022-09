La tarde del sábado 10 de septiembre, se presentó un tiroteo que dejó una persona muerta y otras dos heridas.

Los hechos ocurrieron al interior del centro comercial Big T Plaza en Dallas, estado de Texas, en Estados Unidos, hasta donde llegó un sujeto y disparó contra algunos clientes del lugar.

Las autoridades llegaron hasta el sitio, para atender a tres personas inicialmente heridas, sin embargo, una de ellas falleció horas después.

Las autoridades aún no revelan los móviles del crimen, sin embargo, se conoció que el tirador fue capturado.

Es de resaltar, que el pasado sábado tres de septiembre, se presentó un ataque similar en horas de la madrugada en esta misma ciudad.

🚨#BREAKING: Shooting at Big T plaza mall

📌#Dallas | #Texas

Right now A large Police presence is currently on the scene at Big T Plaza where two People are Dead and multiple others are reportedly injured after a gunman opened fired on multiple individuals inside the mall pic.twitter.com/5VDZYdF2tU

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 10, 2022