Madrid, 17 feb (EFE).- Mercedes-Benz Fashion Week Madrid vivió este sábado una jornada donde las prendas de Custo Barcelona buscaron despertar la emoción exhibir diseños vinculados al arte, Lola Casademunt presentó prendas inspiradas en la época victoriana, "God save the print" y Fely Campo celebró su cincuenta aniversario en la moda.

Pese a los tejidos tecnológicos con los que confecciona sus prendas, Custo Dalmau, director creativo de Custo Barcelona, no dudó en afirmar a EFE que en el diseño "somos tradicionales", mientras enseñaba prendas donde imperan el arte, códigos urbanos como los destellos metalizados y el grafismo, seña de identidad de la marca.

'We art Custo', un juego de sonidos (we are-somos/art-arte), es el nombre de la colección con la que quiere demostrar la legión de seguidores de la firma y "al mismo tiempo poner de manifiesto su vinculación con el arte a la hora de crear", comentó Dalmau.

Una manera de redefinir los límites creativos de la firma que, a pesar de formar parte de la vanguardia en el diseño con tejidos tecnológicos, apuesta por "la inteligencia natural más que por la artificial".

La colección que ha subido a la pasarela en Madrid está construida en tres fases: la primera se presentó en la semana de la moda de Nueva York, la segunda este sábado en Madrid y culminará la próxima semana en Milán (Italia).

Son prendas dirigidas a mujeres que buscan expresar "seguridad e individualidad", con largos mínimos, colores intensos, hilos metalizados y el grafismo como identidad de marca.

"No seguimos las modas, creamos piezas dentro de nuestra identidad para vestir a una mujer que se emocione con lo que lleva", apunta Custo Dalmau, que como es habitual en la firma sigue invirtiendo en I+D para desarrollar nuevos materiales.

Espíritu británico

La firma Lola Casademunt by Maite presentó una colección inspirada en la época victoriana, titulada "God save the print", un trabajo que vieron en primera fila las hermanas Spencer, Amelia y Eliza, sobrinas de Diana de Gales.

A lo largo del desfile, en el que se vieron muchos vestidos y traje de chaquetas, destacaron las aplicaciones florales en todas las prendas.

"La flor ha entrado para florecer esta colección", ha dicho la creadora que considera que su firma no deja a nadie indiferente. "Tiene mucha personalidad, con un punto de riesgo que es lo que gusta".

La marca cuenta con más de 20 tiendas propias, cuatro franquicias, más 800 puntos de venta multimarca en territorio nacional y en Portugal, acaba de inaugurar doce 'córner' en México y está abriendo mercado en Emiratos Árabes, "estamos en plena expansión", ha dicho la diseñadora.

Fely Campo celebra 50 años en la moda

La diseñadora Fely Campo celebró sus cincuenta años en la moda con una colección "llena de recuerdos que me han emocionado a cada paso".

Con una carrera en la que comenzó siendo autodidacta, Campo (1959) reconoce que la moda ha cambiado mucho. "Coso desde los trece años. Antes había unos pedidos a lo grande y ahora no hay tantas fiestas a las que acudir", ha comentado a EFE.

Una trayectoria en la que ha sabido cómo dar un impulso a su marca que vende en Italia y distintos puntos de Europa y que ahora traslada a México.

"Me gusta controlarlo todo, es la única manera de que la calidad no se vea afectada", asegura, por eso prefiere que su crecimiento en Latinoamérica vaya poco a poco.

La colección titulada 'The Way Here' (El camino hasta aquí) la componen prendas que actualiza patrones como los de un traje de chaqueta que presenta con abertura en la espalda, con una paleta de colores inmersa en el negro, pero que termina iluminando con tonos caldera y verdes. Tampoco falta el fulgor de plata y el dorado para la noche, en abrigos y vestidos.

"El tejido es lo más importante y el hilo conductor de esta colección", en la que ha utilizado textiles de siempre para vestir "a una mujer de hoy con elegancia" con cálidas lanas, lamés, tafetanes y organzas.

Por: EFE