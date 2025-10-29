Resumen: La tranquilidad del altar fue interrumpida cuando una cámara captó un suceso extraordinario: una silueta luminosa y rápida atravesó el cuadro de la grabación

Un misterioso destello en el altar quedó en video: ¿Regresó el espíritu del «peludito»?

El pasado 27 de octubre, Día de las Mascotas Muertas, una tradición llena de amor pudo haberse manifestado de forma inexplicable, según un video que se ha vuelto viral en redes sociales. El conmovedor gesto de una familia de preparar un altar en memoria de su mascota generó un fenómeno insólito, alimentando la esperanza de que los «peluditos» regresan de visita.

La tradición de esta fecha especial dicta que se debe preparar un altar dedicado a su recuerdo, llenándolo de objetos que evocan su vida: sus juguetes favoritos, fotografías de momentos felices, su comida o golosina preferida, y flores y velas como símbolos de su amor incondicional.

El Fenómeno Viral que Desató el Debate

La tranquilidad del altar fue interrumpida cuando una cámara captó un suceso extraordinario: una silueta luminosa y rápida atravesó el cuadro de la grabación. El debate se intensificó cuando, en una segunda cámara el destello volvió a aparecer, esta vez cerca de la ofrenda dedicada al perro.

Un Regreso Lleno de Misterio

Miles de usuarios en redes sociales no dudaron en interpretar este fenómeno como la prueba de que el ritual surtió efecto y el espíritu del «peludito» regresó para visitar su altar. La historia ha llenado de emoción y misterio la celebración del Día de las Mascotas Muertas.

El video suma más de 3 millones de vistas

