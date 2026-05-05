Un legado de fe que permanece

Resumen: la querida Hermana Flor de María, del Monasterio de la Inmaculada Concepción, quien, en la madrugada de hoy, a las 6:20 a.m., fue llamada a la Casa del Padre

Con profundo sentimiento de fe y esperanza, la comunidad de Ciudad Bolívar recibe la noticia de la partida de la querida Hermana Flor de María, del Monasterio de la Inmaculada Concepción, quien, en la madrugada de hoy, a las 6:20 a.m., fue llamada a la Casa del Padre.

Su vida fue un testimonio silencioso pero poderoso. En medio de la oración constante, la entrega total y el amor por Dios, sembró en el corazón de todo un pueblo semillas de paz, esperanza y consuelo. No necesitó grandes escenarios para dejar huella; bastaba su presencia serena, su sonrisa sincera y su palabra oportuna para transformar el día de quien se acercaba a ella.

Durante los últimos meses, su ejemplo se volvió aún más profundo. Con una fe inquebrantable, enseñó a vivir la vida y también la partida con serenidad, sin miedo, confiando plenamente en la voluntad divina. Su actitud ante la muerte no fue de tristeza, sino de preparación espiritual, como quien sabe que el encuentro con Dios es el mayor regalo.

Hoy, Ciudad Bolívar no solo despide a una religiosa, sino a una verdadera líder espiritual. Una mujer que, desde el silencio del claustro, acompañó a generaciones enteras con sus oraciones, sus consejos y su cercanía. Su legado no se mide en palabras, sino en las vidas tocadas, en las lágrimas consoladas y en la fe fortalecida de todo un municipio.

La comunidad concepcionista siente el vacío de su partida, pero también la certeza de que su vida fue un regalo inmenso. Más aún en este año jubilar de su Santa Madre Fundadora, a quien amó profundamente, como si el cielo mismo hubiera querido coronar su fidelidad con este llamado.

Hoy el pueblo llora, pero también agradece. Porque la Hermana Flor de María no se va del todo: permanece en cada oración, en cada acto de fe, en cada corazón que aprendió de ella a confiar en Dios.

Descansa en paz, fiel sierva del Señor.