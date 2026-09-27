Un lapso fatal de cuatro minutos condena al Medellín: derrota 2-0 ante Junior en Barranquilla

Resumen: Con esta caída, el Independiente Medellín se ubica en la sexta (6) casilla con 19 puntos, perdiendo la posición ante su rival de patio, Atlético Nacional

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín no logró sumar en su visita a la capital del Atlántico y terminó cediendo los tres puntos tras una grave desconcentración en el tramo final del partido. En apenas cuatro minutos, el equipo dirigido por Amaranto Perea vio cómo el Junior de Barranquilla, bajo el mando técnico de Sebastián Viera, sentenciaba el 2-0 definitivo.

El colapso en cuatro minutos

El partido se le escapó al cuadro antioqueño en una rápida ráfaga ofensiva del local. Al minuto 74, Teófilo Gutiérrez abrió el marcador convirtiendo un cobro de tiro penal. Sin tiempo para reaccionar, solo cuatro minutos después (79′), un infortunado autogol de Hayen Palacios sepultó las esperanzas del DIM y selló la victoria para los barranquilleros.

Con esta caída, el Independiente Medellín se ubica en la sexta (6) casilla con 19 puntos, perdiendo la posición ante su rival de patio, Atlético Nacional, que ostenta las mismas unidades pero lo supera por diferencia de gol (+9 de los ‘Verdolagas’ frente a los +4 del ‘Poderoso’). Por su parte, la victoria le permitió al Junior salir del fondo del campeonato, escalando al puesto 16 con 9 puntos.

Alarma médica en el pórtico local

El cierre del encuentro estuvo marcado por la angustia tras un fuerte choque en el minuto 83 entre el arquero juniorista, Mauro Silveira, y el jugador del Medellín, Carlos Lucumí. El guardameta sufrió un trauma craneofacial, fractura en los huesos de la nariz y una conmoción cerebral leve.

A Silveira se le practicó una tomografía (TAC) cerebral y una reducción cerrada nasal. Actualmente permanece en observación médica esperando que ceda la inflamación para ser sometido a cirugía, lo que le representará una incapacidad inicial estimada de dos semanas.