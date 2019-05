Un hombre se defendió a machete de unos ladrones y es buscado para que responda ante las autoridades

En horas de la noche del pasado 14 de mayo, un hombre atacó a machete a dos jóvenes en zona rural de Cereté, Córdoba, al parecer, defendiéndose.

Según han detallado medios locales, al parecer, los dos jóvenes amenazaron al hombre con un arma de fuego y este les respondió a machetazos, ocasionándoles graves heridas.

Los presuntos delincuentes fueron auxiliados y trasladados a centros médicos donde se encuentran hasta el momento.

El Comandante de Policía de Córdoba, Fredy Corre Ahumada, dijo para el medio local la Razón que, en este caso, los presuntos ladrones no habrían alcanzado a consumar un crimen y que en el lugar de los hechos no se halló ningún arma de fuego, por lo que no habían pruebas para judicializados por el presunto robo.

En cambio, en el sitio si se halló el machete y si se evidencia la agresión hacia los jóvenes, por lo que se podría hablar de una tentativa de homicidio y en caso tal de que alguno de los heridos muera, de un homicidio.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando qué ocurrió realmente y a partir de esto deberá responder el hombre del machete.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que no tomen justicia por mano propia.



¿Usted qué opina?