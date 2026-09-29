Si todo sale según lo previsto, el próximo 9 de noviembre el jamaiquino Marlon James se alzará con el Premio Booker por segunda vez en su vida, tras haberlo conseguido ya en 2015 con “Breve Historia de Siete Asesinatos”, y se meterá en el selecto grupo de ganadores con doblete compuesto por pesos pesados de la literatura en inglés como J. G. Farrell, Peter Carey, Hilary Mantel, Margaret Atwood y, por supuesto, J.M. Coetzee (Nobel 2003). El problema es que no es el único que esa noche quiere hacer historia, pues en el pelotón de finalistas anunciado el martes pasado hay dos candidatos muy sólidos con toda la intención de arruinarle la fiesta.

La última novela de James, “The Disappearers”, un relato sobre homicidios homofóbicos en la Kingston de los 80’s, se ha convertido en todo un fenómeno desde su lanzamiento a inicios de septiembre. El título de su reseña en The New York Times lo dice todo: “Esta obra maestra es la novela de la década, si no del siglo”, y es que su aprobación ha sido tal que a James le han llovido los baños de masas en sus presentaciones durante las semanas pasadas. Primero en Nueva York, de la mano del prestigioso Center for Fiction, donde ha escalado a lo más alto de los títulos más vendidos, y más recientemente en Londres, donde la librería Foyles eligió la solemne iglesia de St. James Piccadilly para un evento que más parecía un encumbramiento real que una charla sobre libros.

La eventual victoria de James, por la que todos estamos cruzando los dedos, no sólo sería otro ladrillo más en la eterna lucha por la consolidación comercial de la literatura negra, la misma que están batallando incansablemente con todo su talento autores como Colson Whitehead (Pulitzer 2017 y 2020) y Mohamed Mbougar Sarr (Goncourt 2021), sino que también sería un grito de reivindicación más que necesario de la novela larga en medio de nuestra furiosa actualidad tiktokera. Que su primer galardón lo consiguiera con un texto de casi 900 páginas y el segundo se lo den por una de casi 700 es una declaración de intenciones casi subversiva en medio de tanto resumen con inteligencia artificial y video corto perdido en la vorágine del scroll infinito.

Pero James no lo va a tener nada fácil. No sólo porque al frente tiene a dos grandes contendientes como Douglas Stuart, quien ya alcanzó el Booker en 2020 con su debut “Historia de Shuggie Bain”, y Elizabeth Strout, ganadora del Pulitzer en 2009 por “Olive Kitteridge” (y quien, además, de llevárselo sería el primer autor en conquistar ambos títulos), sino porque al jurado del Booker le gusta mucho jugar al despiste, sorprendiendo con decisiones que dejan patas arriba a las casas de apuestas. Sobre todo en su modalidad internacional, donde ya van varias ediciones en las que todas las quinielas han volado por los aires sin la menor contemplación.

La suerte está echada para James, Stuart, Strout y los otros tres nominados. Ya sólo nos queda esperar mientras seguimos haciendo fuerza.