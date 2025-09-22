Resumen: Duberney Posada, alias 'Duván', fue enviado a la cárcel como presunto responsable de una serie de robos millonarios a locales comerciales en Medellín. El hombre, que habría usado un arma de fuego para intimidar a sus víctimas, es acusado de tres asaltos ocurridos entre 2022 y 2025 que superan los 45 millones de pesos en pérdidas.

¡Un golpe a la delincuencia! Capturan a alias ‘Duván’ por millonarios robos en locales de Medellín

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Duberney Posada, conocido como alias ‘Duván’, de 27 años, señalado como el presunto responsable de una cadena de robos a establecimientos comerciales en la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación, Posada habría cometido al menos tres asaltos entre septiembre de 2022 y julio de este año. La Fiscalía sostiene que el hombre ingresaba a los locales portando un arma de fuego para intimidar a sus víctimas, mientras un cómplice lo esperaba en motocicleta para facilitar la huida.

El primer hecho se registró en septiembre de 2022, en el barrio San Joaquín, donde presuntamente amenazó a una mujer frente a su hijo menor de edad y le arrebató una cadena de oro y dos celulares valorados en cerca de siete millones de pesos. Posteriormente, en enero de 2023, habría irrumpido en una vivienda del barrio Buenos Aires, donde intimidó a una familia para despojarlos de joyas y otros objetos cuyo valor asciende a trece millones de pesos.

El caso más reciente ocurrió en julio de 2025 en el barrio Belén La Palma, cuando, según las denuncias, ingresó de manera violenta a un taller automotriz y robó joyas y dinero en efectivo por un monto aproximado de veinticinco millones de pesos.

Pese a las pruebas presentadas por la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos de hurto calificado y agravado que se le imputan. Mientras avanza el proceso judicial, permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario de Medellín.