Un fiscal cita a declarar al expresidente Álvaro Uribe por una masacre cometida en 1997

Bogotá, 23 nov (EFE).- Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a declarar el próximo lunes al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) como parte de la indagación en su contra por la masacre de 17 personas en El Aro, en el departamento de Antioquia (noroeste), que fue cometida en 1997.

El exmandatario comparecerá como parte de "la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998", detalló la Fiscalía en un comunicado.

El organismo agregó que esta diligencia se hará por solicitud del expresidente, que "pidió formalmente ser escuchado en este proceso", y se llevará a cabo el próximo lunes.

La semana pasada se conoció que Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo en una audiencia privada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Uribe tenía conocimiento de la masacre de El Aro, perpetrada en 1997 por ese grupo paramilitar.

Mancuso indicó que Uribe "siempre tuvo conocimiento" de esa operación paramilitar en la que mataron a más de 17 campesinos y desplazaron a otros tantos de su territorio.

"Nunca conversé ni me reuní con el bandido de Mancuso; el parlamentario Miguel de la Espriella me dijo que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser presidente", dijo Uribe en respuesta a las revelaciones del exjefe paramilitar.

Según Uribe, "el bandido (Mancuso) no tiene una sola prueba de reuniones conmigo. Nunca hablamos, nos cruzamos pocos saludos por mi vinculación a (el departamento) Córdoba (de donde es oriundo el exjefe paramilitar), en sitios públicos, antes que apareciera como criminal".

La Fiscalía General anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre.

