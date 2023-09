Video. Un fallecido y un lesionado por incendio en el sector Olaya Herrera

in

En la madrugada de este domingo 10 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos Medellín atendió un incendio en el sector Olaya Herrera, en el que al menos dos casas se incendiaron en llamas.

Sobre las 12:00 a.m. los organismos llegaron hasta la Calle 57 con 105, para controlar el incendio se requirió de 17 unidades que llegaron desde Caribe, Floresta y Libertadores, en tres máquinas y un carro tanque.

Lamentablemente, en el hecho perdió la vida una persona, mientras que otra resultó herida, el incendio en el sector Olaya Herrera se habría presentado en dos casas de madera. Sin embargo, se desconocen la causa que lo inició.

Debido a los hechos, las autoridades realizaron la inspección y activaron a EPM energía y acueducto, con el fin de comenzar las investigaciones sobre lo sucedido.

Por último, los Bomberos también recuerdan que durante este año, ya se han atendido 417 incendios, por lo que hacen un llamado a seguir algunas recomendaciones.

Tenga en cuenta:

1. Recuerde no dejar veladoras encendidas en los hogares.

2. Por favor evitar sobrecargar los toma corrientes.

3. En lo posible no dejar largos periodos de tiempo conectados aparatos electrónicos como celulares.

4. No descuidar las cocinas cuando se está en la preparación de alimentos.

5. Tenga especial atención con cilindros de gas.

6. Por último, ante cualquier incidente reportarlo a la Línea Única de Emergencias 123.

