“Un estadio sin hinchada rival es triste”: Paulo Autuori en rueda de prensa

Hay que amar en las buenas y en las malas, el mensaje del entrenador de Atlético Nacional para la hinchada que se molestó tanto al inicio del semestre con algunas decisiones de la institución como, entre otras, la presencia de Autuori en el banco verde, y que ahora están felices con la llegada a la final.

Frente a sus actitudes en el banquillo, sobre los que incluso se han inundado las redes sociales con memes, el estratega del Nacional señaló que, mientras la cámara se concentra en él y lo que hace, él se concentra en los protagonistas del partido que son los jugadores.

Pero más allá de fútbol el estratega de Nacional y el capitán Sebastián Gómez, en la rueda de prensa oficial programada por la Dimayor, hablaron de varias situaciones extradeportivas, entre ellas, la prohibición del ingreso de hinchada rival al estadio de Medellín y al de Bogotá.

“Un estadio sin hinchada rival es triste”, indicó Paulo Autuori, al tiempo que agregó que “Brasil es igual, yo no acepto eso, el fútbol es una fiesta, a mi no me gusta”, dijo Autuori sobre la prohibición.

Autuori tuvo además palabras para destacar a Sebastián Gómez sobre el que señaló que “con la exigencia que tiene va creciendo cada día. Para mi es un orgullo tenerlo acá, pero quiero mucho más de él, porque sé que lo puede dar”.

Finalmente el ‘capi’ Sebastián Gómez sobre el compromiso dijo que “en este partido los pequeños detalles marcarán la diferencia y lo hemos hablado con el profe, nos cuidaremos de eso e intentaremos hacer nuestro trabajo”.

Al final Gómez indicó que “lo de mañana (21 de junio) y el sábado debe ser una fiesta en paz”. El compromiso se jugará este miércoles 21 de junio en el estadio Atanasio Girardot.

