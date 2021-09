Un video se ha vuelto viral en redes sociales, el clip que fue grabado al interior de una cabina de avión deja ver que el aparato sobrevuela por el ojo del huracán Ida.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Nooa) compartió a través de su cuenta en Twitter el momento exacto en el que uno de los aviones que se encarga de estudiar huracanes y tormentas vuela hacia el ojo del huracán.

“Sobre el Golfo de México – Volando hacia el ojo del huracán de categoría 4 #Ida”, escribió el organismo en la descripción de la grabación en el cual se puede observar el rumbo de la tormenta.

OVER THE GULF OF MEXICO – Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 29, 2021