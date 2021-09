Nueva York declara estado de emergencia tras inundaciones por tormenta Ida

El estado de Nueva York declaró el estado de emergencia en la madrugada del jueves tras ser azotado por lluvias torrenciales de los remanentes de Ida, lo que provocó fuertes inundaciones.

Carros flotando, cascadas de agua en las estaciones de metro e inundaciones en edificios son algunas de las imágenes que se pueden ver en los videos publicados en redes sociales que evidencia lo ocurrido en Nueva York.

El paso de la tormenta Ida ha dejado por lo menos nueve muertos.

En la ciudad de Nueva York casi todas las líneas de metro de la ciudad quedaron suspendidas debido a las inundaciones.

BREAKING! Brooklyn, NYC: Numerous roads across New York City are submerged amid ongoing catastrophic flash flooding.

Video shows Streets completely Flooded as Cars Sit in Inches of Deep Water in Park Slope Brookln https://t.co/ICV2wKwek7 pic.twitter.com/UWMBbWTgF3

