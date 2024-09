«Un Avenger» interpretara a Donald Trump en el cine en sus inicios de empresario exitoso en Nueva York durante dos décadas 70 y 80.

Al caído caerle y «The Apprentice» no será del agrado de DonalD Trump donde Sebastian Stan, actor de la saga Avengers lo representará más joven y ambicioso. El director Ali Abbasi, expone una historia de la ambición y corrupción en Nueva York de los 70 y 80. Donde jugó un papel decisivo compra de propiedades y negocios. Curiosamente lleva el nombre de realitie que protagonizó. En «The Apprentice», equipos de concursantes debían emprender negocios. Y eran juzgados por sus aciertos y errores. «La sinopsis habla de una historia del poder y la ambición ambientada en un mundo corrupto». Donde se recreatá los carrera de Trump por construir su imperio inmobiliario en Nueva York durante dos décadas. Analizando la su relación con el no querido abogado Roy Coh considerado su mentor. El rodaje con el «Avenger» ya comenzó y se sumará seguramente en el 2014, atizando la popularidad de Donald Trump.

UN AVENGER RECREARÁ A DONALD TRUMP



El Dato: «El Aprendiz» referencia al realtie en el que Donald Trump descalificada con la palabra : «estás despedido».