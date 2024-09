En redes se hizo viral un video que muestra el momento en que una ave se le acerca y y se va directo con su pico de frente a el ojo a una mujer en Australia.

Sarah Jade es una influencer australiana y la protagonista de esta historia, quien terminó por captar una situación muy particular cuando grababa su recorrido en las calles de su país.

Se puede ver justo cuando esta mujer está grabando una historia y un pájaro se le acercó rápidamente, tocándola con el pico en su ojo.

Afortunadamente, la situación no derivó en consecuencias graves, quedando en un simple susto.

«En realidad, no me di cuenta de que el pico ingresó por completo en mi ojo. Pensé que solo me golpeó en el costado de la cara hasta que volví a visualizar el video, y estoy traumatizada; literalmente, me siento mal», compartió a través de su cuenta de TikTok, identificada como @jadesarah99.

Con plena conciencia de la situación, la joven no dudó en utilizar esta experiencia para alertar a la población australiana sobre la presencia activa de aves en esta temporada del año. Su mensaje insta a la precaución y a estar alerta ante posibles encuentros con aves que puedan mostrar comportamientos agresivos.

