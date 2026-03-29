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Resumen: Durante la atención de un incendio estructural, la emergencia dio un giro fatal cuando una losa colapsó, atrapando a tres unidades bomberiles; dos de ellos salieron ilesos, pero Iván Darío murió

Un ángel de la comunidad: Medellín despide con honores al bombero Iván Darío Posada

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín y el DAGRD han emitido un reporte oficial sobre los trágicos hechos ocurridos este domingo en el barrio Toscana, donde el Cuerpo Oficial de Bomberos perdió a uno de sus hombres más valientes en cumplimiento del deber.

El sacrificio en la línea de fuego

Durante la atención de un incendio estructural, la emergencia dio un giro fatal cuando una losa colapsó, atrapando a tres unidades bomberiles.

El rescate: Dos de los bomberos lograron salir ilesos y, en un acto de hermandad y valentía, realizaron maniobras inmediatas para rescatar a su compañero entre los escombros.

El desenlace: Iván Darío Posada Gómez fue extraído y trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde lamentablemente falleció minutos después pese al esfuerzo de los médicos.

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Solidaridad y Acompañamiento

La Administración Distrital se encuentra brindando contención psicológica y acompañamiento integral a los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes enfrentan el dolor de perder a un hermano de botas.

“No fue un simple bombero. Murió un ángel de la comunidad. Gracias por haber entregado todo por los demás”, así recuerdan a Iván Darío.

Reporte de la emergencia

El incendio fue controlado en su totalidad por el resto del equipo. Gracias a la rápida acción de los bomberos (incluyendo el sacrificio de Iván Darío), no se reportaron civiles heridos ni afectaciones adicionales a la comunidad del sector.