Un aficionado lesionó al portero del Liverpool Adrián San Miguel durante las celebraciones por la obtención de la Supercopa de Europa ante el Chelsea.

La noticia fue confirmada por Jürgen Klopp previo al duelo ante el Southampton por la Premier League. “Ayer estaba hinchado, hoy está mejor, pero tenemos que ver”.

Klopp explicó cómo sucedió el incidente: “Cuando estábamos todos celebrando después del partido, un seguidor saltó al césped. Perseguido por algunos miembros de seguridad, resbaló y golpeó el tobillo de Adrian”.

El tercer portero es Andy Lonergan, tiene 35 años y suma 0 minutos en la Premier.

