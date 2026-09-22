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    «Un abrazo como familia del fútbol»: Nacional y Chapecoense jugarán partido homenaje a 10 años de la tragedia

    «Chapecoense y nuestros hermanos de Brasil siempre tendrán un lugar en el corazón de Antioquia»

    Publicado por: SoloDuque

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    «Un abrazo como familia del fútbol»: Nacional y Chapecoense jugarán partido homenaje a 10 años de la tragedia

    Resumen: Atlético Nacional anunció un emotivo encuentro amistoso frente al Chapecoense de Brasil, un partido que conmemorará el décimo aniversario del trágico accidente aéreo que enlutó al mundo del deporte.

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    Minuto30.com .- Atlético Nacional anunció un emotivo encuentro amistoso frente al Chapecoense de Brasil, un partido que conmemorará el décimo aniversario del trágico accidente aéreo que enlutó al mundo del deporte. El club antioqueño extendió una invitación especial a toda la hinchada verdolaga para llenar el estadio Atanasio Girardot y rendir tributo a quienes perdieron la vida en 2016.

    Bajo la premisa de que «el fútbol también puede unir, abrazar y mantener vivos los recuerdos», la institución confirmó los siguientes detalles y beneficios de boletería para garantizar el acompañamiento masivo en este histórico reencuentro:

    La cita: El partido conmemorativo se disputará este sábado 26 de septiembre a las 3:30 p. m. en el máximo escenario de los antioqueños.

    Descuento para abonados: Quienes cuenten con su abono tendrán un 20 % de rebaja en la compra de hasta cinco boletas, facilitando la asistencia de grupos familiares y amigos.

    Ingreso gratuito para niños: Con el objetivo de vivir una jornada familiar de principio a fin, los menores de 10 años entrarán gratis, siempre y cuando asistan acompañados por un adulto que presente su respectiva entrada.

    El mensaje oficial del equipo antioqueño concluyó con unas sentidas palabras que reafirman los lazos creados a raíz de la tragedia: «Chapecoense y nuestros hermanos de Brasil siempre tendrán un lugar en el corazón de Antioquia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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