[Video] El Último Sobreviviente: película inspirada en el futbolista del Chapecoense que vivió para contar la historia

El reconocido y cineasta colombiano, Gustavo Nieto Roa, anunció en Medellín el lanzamiento de su próxima película llamada “El Último Sobreviviente”. La historia está basada en el futbolista brasileño Helio Neto, quien el 28 de noviembre de 2016, sobrevivió al accidente del avión que transportaba a los integrantes de la Asociación de Fútbol Chapecoense, que se dirigían hacia Medellín para jugar uno de los partidos de la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentarían al equipo paisa Atlético Nacional.

Video: Cortesía

“Después de haber realizado más de 20 películas en Colombia, Brasil y México, me siento muy contento de estar emprendiendo este nuevo proyecto, porque además de ser una historia de resiliencia, tiene un mensaje que trasciende las limitaciones humanas. El Último Sobreviviente representa cómo el deporte, y en particular el fútbol, tienen la capacidad de unir y movilizar a millones de personas. Esto es algo que me entusiasma mucho”, indicó el director.

Los realizadores informaron que un porcentaje de los ingresos percibidos por la película será donado a la Asociación de Familias del Chapecoense.

Entre las vivencias que se podrán apreciar en la cinta, se destaca como a pocos días del vuelo, Helio sueña que el avión en el que viajará a Medellín se accidenta y todos sus ocupantes mueren. Allí se verá reflejada su primera reacción ante el impacto de esa pesadilla: desistir del viaje, pero aferrado a su fe en Dios y con su Biblia en mano, sube al avión y emprende el viaje que cambiaría su vida.

Dato: El coproductor y segundo director Edison Vanegas, destacó que el rodaje comenzará a mediados de 2022, se grabará en Colombia y Brasil, y se espera que el estreno se realice en el primer trimestre de 2023. Además, la música incidental y la banda sonora estarán a cargo del maestro Julio Reyes Copello.

