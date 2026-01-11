Yeison Jiménez tendrá cámara ardiente en el Movistar Arena. Foto de archivo

¡Último adiós! Definida la fecha y el lugar del funeral de Yeison Jiménez: Bogotá se prepara para despedirlo

Minuto30.com .- Colombia se alista para despedir a uno de sus más grandes ídolos de la música popular. Se han confirmado los detalles de las honras fúnebres de Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente el pasado 10 de enero. El evento central tendrá lugar en la capital de la República, permitiendo que sus seguidores le rindan un homenaje masivo.

De acuerdo con la información confirmada por medios nacionales, estas son las coordenadas para el último adiós:

Cámara ardiente y despedida de fans

Lugar: Movistar Arena, Bogotá.

Fecha: Martes 13 de enero de 2026.

Hora: Desde las 10:00 a. m.

Acceso: Se permitirá el ingreso de seguidores para que puedan despedir al artista en un acto que promete ser histórico y cargado de sentimiento.

Sepelio y descanso eterno

Posterior a los actos en el Movistar Arena, el cuerpo del intérprete de “Aventurero” será trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, donde se llevará a cabo su sepultura.

En este mismo camposanto descansarán los restos de Óscar Marín, integrante de su equipo de trabajo, quien también perdió la vida en el siniestro aéreo de Paipa.

Las 6 víctimas de la tragedia

Las autoridades han identificado plenamente a las seis personas que perdieron la vida en el accidente de la aeronave:

Yeison Jiménez: Cantante y líder de la agrupación.

Capitán Hernando Torres: Piloto de la aeronave.

Juan Manuel Rodríguez: Productor visual .

Óscar Marín: Personal manager.

Jefferson Osorio: ‘Booking manager’.

Weisman Mora: Fotógrafo.

La unión de sus colaboradores hasta el último momento ha conmovido al país, y se espera que los homenajes de este martes también honren la memoria de aquellos hombres que dedicaron su vida a la carrera del artista caldense.