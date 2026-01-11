Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Último adiós! Definida la fecha y el lugar del funeral de Yeison Jiménez: Bogotá se prepara para despedirlo

    Yeison Jiménez iba con otros 5 acompañantes en la aeronave

    Publicado por: SoloDuque

    Yeison Jiménez tendrá cámara ardiente en el Movistar Arena
    Yeison Jiménez tendrá cámara ardiente en el Movistar Arena. Foto de archivo
    ¡Último adiós! Definida la fecha y el lugar del funeral de Yeison Jiménez: Bogotá se prepara para despedirlo

    Resumen: Se espera que los homenajes de este martes también honren la memoria de aquellos hombres que dedicaron su vida a la carrera del artista caldense

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Colombia se alista para despedir a uno de sus más grandes ídolos de la música popular. Se han confirmado los detalles de las honras fúnebres de Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente el pasado 10 de enero. El evento central tendrá lugar en la capital de la República, permitiendo que sus seguidores le rindan un homenaje masivo.

    De acuerdo con la información confirmada por medios nacionales, estas son las coordenadas para el último adiós:

    Cámara ardiente y despedida de fans

    Lugar: Movistar Arena, Bogotá.

    Fecha: Martes 13 de enero de 2026.

    Hora: Desde las 10:00 a. m.

    Acceso: Se permitirá el ingreso de seguidores para que puedan despedir al artista en un acto que promete ser histórico y cargado de sentimiento.

    Sepelio y descanso eterno

    Posterior a los actos en el Movistar Arena, el cuerpo del intérprete de “Aventurero” será trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, donde se llevará a cabo su sepultura.

    En este mismo camposanto descansarán los restos de Óscar Marín, integrante de su equipo de trabajo, quien también perdió la vida en el siniestro aéreo de Paipa.

    Las 6 víctimas de la tragedia

    Las autoridades han identificado plenamente a las seis personas que perdieron la vida en el accidente de la aeronave:

    Yeison Jiménez: Cantante y líder de la agrupación.

    Capitán Hernando Torres: Piloto de la aeronave.

    Juan Manuel Rodríguez: Productor visual .

    Óscar Marín: Personal manager.

    Jefferson Osorio: ‘Booking manager’.

    Weisman Mora: Fotógrafo.

    La unión de sus colaboradores hasta el último momento ha conmovido al país, y se espera que los homenajes de este martes también honren la memoria de aquellos hombres que dedicaron su vida a la carrera del artista caldense.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.