Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡ÚLTIMA HORA! Fuerte incendio consume un apartahotel frente a la histórica Plazuela Nutibara en el centro de Medellín

    La magnitud de las llamas, visibles desde varios puntos del centro, obliga a la rápida movilización de los equipos de emergencia

    Publicado por: SoloDuque

    ¡ÚLTIMA HORA! Fuerte incendio consume un apartahotel frente a la histórica Plazuela Nutibara en el centro de Medellín

    Resumen: La magnitud de las llamas, visibles desde varios puntos del centro, obliga a la rápida movilización de los equipos de emergencia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este viernes, 10 de abril, se vio abruptamente alterada en la Comuna 10 (La Candelaria). Ciudadanos y transeúntes del centro de la ciudad reportaron el inicio de un voraz incendio estructural en las inmediaciones de la emblemática Plazuela Nutibara.

    De acuerdo con los primeros reportes e imágenes que llegan a nuestra sala de redacción, la emergencia no afecta directamente a las instalaciones del prestigioso y tradicional Hotel Nutibara, sino que las llamas se concentran en una edificación ubicada justo en frente, la cual venía funcionando comercialmente como un apartahotel.

    Despliegue de los organismos de socorro

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La magnitud de las llamas, visibles desde varios puntos del centro, obliga a la rápida movilización de los equipos de emergencia. A esta hora, varias tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se dirigen al sitio para intentar confinar el fuego y evitar que se propague a las edificaciones contiguas, una tarea compleja dada la antigüedad y cercanía de las estructuras en esta zona de la ciudad.

    Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.