Resumen: La magnitud de las llamas, visibles desde varios puntos del centro, obliga a la rápida movilización de los equipos de emergencia

¡ÚLTIMA HORA! Fuerte incendio consume un apartahotel frente a la histórica Plazuela Nutibara en el centro de Medellín

Minuto30.com .- La noche de este viernes, 10 de abril, se vio abruptamente alterada en la Comuna 10 (La Candelaria). Ciudadanos y transeúntes del centro de la ciudad reportaron el inicio de un voraz incendio estructural en las inmediaciones de la emblemática Plazuela Nutibara.

De acuerdo con los primeros reportes e imágenes que llegan a nuestra sala de redacción, la emergencia no afecta directamente a las instalaciones del prestigioso y tradicional Hotel Nutibara, sino que las llamas se concentran en una edificación ubicada justo en frente, la cual venía funcionando comercialmente como un apartahotel.

Despliegue de los organismos de socorro

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La magnitud de las llamas, visibles desde varios puntos del centro, obliga a la rápida movilización de los equipos de emergencia. A esta hora, varias tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se dirigen al sitio para intentar confinar el fuego y evitar que se propague a las edificaciones contiguas, una tarea compleja dada la antigüedad y cercanía de las estructuras en esta zona de la ciudad.

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