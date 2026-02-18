UEFA abre investigación oficial por presunto incidente racista entre Prestianni y Vinicius

La Selección Colombia Femenina Sub-17 optimiza su rendimiento con análisis táctico y recuperación física avanzada antes de enfrentar a Brasil. Foto: Tomada de Instagram @vinijr

La UEFA ha formalizado la apertura de una investigación oficial para esclarecer los presuntos incidentes racistas ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

Según el organismo rector del fútbol europeo, el proceso se centra en una posible infracción del Reglamento Disciplinario tras las denuncias de comportamiento discriminatorio registradas el pasado 17 de febrero de 2026.

Para ello, se ha designado a un inspector específico encargado de analizar lo sucedido en el marco de la fase eliminatoria del torneo continental.

El eje central de las pesquisas será el testimonio de los protagonistas directos, Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni.

El inspector asignado tiene previsto escuchar a ambos futbolistas para profundizar en los detalles de una situación que escaló hasta provocar la suspensión del partido durante al menos diez minutos.

El objetivo es determinar con exactitud el contenido de los insultos denunciados por el entorno del jugador brasileño, en un contexto de máxima tensión competitiva.

Sin embargo, la investigación se enfrenta a un obstáculo técnico significativo que complica la resolución del caso.

Durante el altercado, Prestianni se cubrió la boca con su camiseta, una acción que imposibilita el uso de la lectura de labios para confirmar las palabras exactas dirigidas al delantero del Real Madrid.

Esta falta de evidencia visual directa sitúa la carga de la prueba en los audios de campo y en los testimonios presenciales de quienes se encontraban en el terreno de juego.

Por su parte, el Benfica ha reaccionado de forma contundente a través de sus canales oficiales, defendiendo la inocencia de su jugador.

El club portugués sostiene que, dada la distancia física entre los futbolistas en el momento del incidente, es improbable que los jugadores madridistas escucharan lo que afirman haber oído.

En sintonía con la postura de su equipo, el propio Prestianni ha utilizado sus redes sociales para negar de forma categórica cualquier acusación de racismo, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas.

