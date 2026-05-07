Resumen: Frente a este acto de violencia que "lacera el tejido social y siembra miedos", la Universidad de Antioquia hizo un enérgico llamado a la sociedad y al Estado. La institución rechazó categóricamente cualquier forma de agresión que frustre la vida de los jóvenes, a quienes considera el pilar fundamental del desarrollo regional.

Luto en la UdeA por la muerte de su estudiante Gabriel Arenas

Minuto30.com .- El dolor y la indignación embargan a la comunidad académica del departamento. Este jueves 7 de mayo de 2026, la Universidad de Antioquia (UdeA) confirmó la trágica muerte de Gabriel Arenas Herazo, un joven estudiante que se encontraba desaparecido desde finales del mes de abril en la subregión del Bajo Cauca.

A través de un sentido y vehemente comunicado oficial, el alma mater expresó su profunda tristeza, rechazó la violencia que sigue segando el futuro de los jóvenes en las regiones y exigió a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Un trágico desenlace tras días de búsqueda

El drama para la familia y los amigos de Gabriel comenzó el pasado 30 de abril, cuando la propia universidad emitió una alerta pública y convocó a las autoridades y a la sociedad para colaborar en la pronta localización del joven.

Lamentablemente, el desenlace fue el más doloroso. Tras la ejecución de los procedimientos técnicos establecidos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el informe oficial que confirmaba que el cuerpo sin vida hallado correspondía al del estudiante universitario.

«Recibimos esta noticia con el corazón encogido y reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a su familia, amigos, compañeros y allegados en este momento de inmenso dolor», señaló la institución en su misiva.

¿Quién era Gabriel Arenas Herazo?

Gabriel no es solo una cifra más en las estadísticas de violencia; era una promesa para su región. Se encontraba cursando el programa de Ingeniería Agropecuaria en el Campus Caucasia de la UdeA, asumiendo el reto de formarse académicamente para servir y aportar al desarrollo de su territorio.

El comunicado de la universidad recoge el sentir de quienes compartieron las aulas con él, describiéndolo como un joven excepcional:

Un ser humano noble: Sus compañeros lo recuerdan como un joven gentil, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Inteligente y leal: Era reconocido por su capacidad de escucha sin importar las circunstancias, destacándose por una alegría contagiosa y una sonrisa constante que iluminaba el campus.

🛑 Un clamor institucional: «El diálogo como único camino»

Frente a este acto de violencia que «lacera el tejido social y siembra miedos», la Universidad de Antioquia hizo un enérgico llamado a la sociedad y al Estado. La institución rechazó categóricamente cualquier forma de agresión que frustre la vida de los jóvenes, a quienes considera el pilar fundamental del desarrollo regional.

Asimismo, exigieron de manera formal a las autoridades competentes adelantar investigaciones rigurosas y rápidas para identificar y sancionar a los responsables de este crimen que hoy enluta a la educación pública de Colombia.

«Están en ruina el abrazo y la música»

Para cerrar su pronunciamiento y rendir homenaje a la memoria de Gabriel, la Universidad de Antioquia recurrió a los versos del poema La Patria de la escritora colombiana María Mercedes Carranza, reflejando el desasosiego que deja esta pérdida en los pasillos y aulas de la institución:

Todo es ruina en esta casa, / están en ruina el abrazo y la música, / el destino, cada mañana, la risa son ruina; / las lágrimas, el silencio, los sueños.