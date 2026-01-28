UdeA en el limbo: CSU rechaza renuncia del rector Jhon Jairo Arboleda

Resumen: Con el rechazo de la renuncia por parte del CSU, la situación jurídica y administrativa de la universidad entra en un limbo. Mientras tanto, la Asamblea de Estudiantes ha declarado la movilización permanente, advirtiendo que no aceptarán pactos que pasen por encima de la comunidad universitaria.

Minuto30.com .- La crisis en la Universidad de Antioquia ha tomado un giro inesperado. En una sesión marcada por la división, el Consejo Superior Universitario (CSU) decidió, con una mayoría de 6 votos en contra, no aceptar la renuncia del rector Jhon Jairo Arboleda.

La decisión se da en medio de un clima de agitación por la intervención del Ministerio de Educación y el fuerte pronunciamiento de la Asamblea General de Estudiantes.

Un CSU dividido: Entre la autonomía y la desconfianza

El rechazo a la dimisión de Arboleda no fue unánime en sus motivaciones. Según fuentes cercanas al consejo, los votos negativos se dividieron en dos grandes bloques:

Rechazo a las motivaciones: Algunos consejeros no aceptaron los argumentos presentados por Arboleda en su carta.

Defensa de la Autonomía: Otros miembros ven en este movimiento una respuesta a la presión externa, calificando la situación como una violación a la autonomía universitaria.

Este escenario ocurre semanas después de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, realizara un giro extraordinario para el rescate financiero de la institución, medida que vino acompañada de un cambio en la administración central que ha generado suspicacias.

Para los estudiantes “Su salida es un motivo de alegría”

Contrario a la postura del CSU, la Asamblea General de Estudiantes, reunida en el teatro Camilo Torres, fue tajante. Para el estamento estudiantil, la renuncia de Arboleda no es una crisis, sino un “logro del movimiento”.

Las deudas de la gestión Arboleda

En el comunicado oficial emitido este enero de 2026, los estudiantes señalaron que la administración saliente estuvo marcada por:

Incompetencia y negligencia administrativa.

Incumplimiento de acuerdos de género: Se denunció la falta de garantías para mujeres y disidencias sexocorpogenéricas, perpetuando “ciclos de violencia y revictimización”.

Clientelismo: Críticas por la forma en que se han repartido cuotas de poder interno.

“Su salida no repara el daño causado, pero sí constituye un precedente político impulsado desde la organización estudiantil”, sentenció la Asamblea.

El “botín político”: Críticas al Ministerio y a la Gobernación

La comunidad universitaria no solo apunta al rector. Existe un profundo malestar por la forma en que se designó un reemplazo por un periodo de un año (prorrogable). Los estudiantes sospechan del “giro de rescate” a pocos meses de elecciones y rechazan que se haya nombrado a un nuevo rector “a dedo y a puerta cerrada”, aprovechando la época de vacaciones.

Fuego cruzado entre Rendón y el Gobierno Nacional

El comunicado estudiantil también señala directamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acusándolo de una “violencia financiera y simbólica” que ha deteriorado el proyecto cultural más importante del departamento.

El panorama institucional de la Universidad de Antioquia se encuentra hoy en un punto de máxima tensión, fracturado por las posturas encontradas de sus protagonistas: mientras el Gobierno Nacional condiciona un giro extraordinario de recursos a cambios en la administración central, la Gobernación de Antioquia es duramente señalada por los estamentos universitarios de negligencia y de orquestar ataques sistemáticos contra la autonomía. En el centro de la tormenta, el CSU protagonizó un hecho político sin precedentes al rechazar, con una mayoría de 6 votos, la renuncia del rector Jhon Jairo Arboleda; una decisión que choca de frente con la voluntad de los Estudiantes, quienes se han declarado en movilización permanente, denunciando que la universidad está siendo tratada como un “botín” para repartir entre sectores políticos ajenos al proyecto académico.

¿Qué sigue para el Alma Máter?

Con el rechazo de la renuncia por parte del CSU, la situación jurídica y administrativa de la universidad entra en un limbo. Mientras tanto, la Asamblea de Estudiantes ha declarado la movilización permanente, advirtiendo que no aceptarán pactos que pasen por encima de la comunidad universitaria.

La Universidad de Antioquia queda así en medio de una disputa de poderes externos e internos, donde la estabilidad académica parece ser la moneda de cambio.

Con 6 votos en contra el CSU de la UdeA, rechaza la renuncia del profesor Jhon Jairo Arboleda. Unos manifestaron rechazo por las motivaciones de su renuncia, otros por la violación a la Autonomía La repre estudiantil aceptó la renuncia y manifestó lo acordado en asamblea: pic.twitter.com/5r1BxHTeTZ — Mely (@Mely1617) January 28, 2026

Aquí más Noticias de Antioquia