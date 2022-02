Soldados ucranianos estarían dificultando que africanos huyan de la invasión rusa

En redes sociales circulan videos en los que se muestra cómo en Ucrania africanos negros se acumulan en las estaciones de tren y fronteras porque soldados solo le dan paso a ucranianos blancos.

De acuerdo con la información conocida, soldados afirman que primero deben darle paso a ciudadanos ucranianos, e incluso algunos usuarios de redes sociales indican que se han escuchado frases como que primero pasan los niños, luego las mujeres, hombres blancos y por último los africanos.

La situación es preocupante considerando que en Ucrania hay miles de estudiantes extranjeros que intentan escapar de la invasión rusa y las estaciones están atestadas de personas que tratan cruzar las fronteras, donde también se presentan casos de racismo.

En el mismo sentido se ha expuesto cómo soldados ucranianos amenazan con disparar a quienes se atrevan a saltarse el protocolo y cruzar la frontera polaca.

Lo anterior ha sido confirmado por funcionarios de algunos países, por ejemplo, la diplomática Abike Dabiri-Erewa informó que Polonia no está dejando ingresar a ciudadanos nigerianos a su territorio, pero Rumania sí ha colaborado para recibirlos.

Indeed confirmed that Africans are having issues heading to Poland . Our Embassy in Romania has made arrangements to receive Nigerians through the Romanian border . Pls call +40747309174, 40786091964 for the consular officer and head of chancery respectively

— Abike Dabiri-Erewa (@abikedabiri) February 27, 2022