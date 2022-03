Ucrania estaría difundiendo videos de prisioneros rusos humillados, intimidados y amordazados

La ONG Human Rights Watch (HRW) exhortó a autoridades ucranianas a que dejen de violar los derechos de los prisioneros rusos, a los cuales estarían exhibiendo públicamente, e incluso unos están siendo humillados e intimidados.

De acuerdo con HRW, este comportamiento viola las protecciones bajo las cuales deben estar los prisioneros de guerra, acuerdos establecidos en las Convenciones de Ginebra.

HRW expuso que el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Ministerio de Interior han difundido videos en redes sociales como Telegram, Facebook, Youtube e Instagram en los que se ve la captura de militares rusos, a los que obligan a decir sus nombres completos, número de identificación y hasta los nombres y la dirección de sus padres.

También hay grabaciones que los muestran hablando con sus familias por teléfono, siendo interrogados mientras están vendados y amordazados y hasta hay material audiovisual explícito de soldados rusos muertos.

Además, el canal de Telegram, de Youtube y el sitio web que parece ser administrado por el Ministerio del Interior expone una base de datos sobre soldados rusos capturados o muertos en la guerra, supuestamente para ayudar a que sus familiares los identifiquen.

Cabe recordar que los Convenios de Ginebra establecen que los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad y en ninguna circunstancia ser violentados, intimidados, insultados o ser sometidos a la curiosidad pública.

Ante este contenido, HRW escribió al Servicio de Seguridad y al Ministerio del Interior el 10 de marzo de 2022 expresando su preocupación sobre los videos y pidiendo que les explicasen qué medidas se tomarían para garantizar los derechos de los prisioneros rusos. El 16 del mismo mes no habían obtenido respuesta.

