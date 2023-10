Ucrania, aliviada por el anuncio de ayuda de EEUU, prosigue su contraofensiva en el sur

Kiev/Moscú, 20 oct (EFE).- Ucrania se mostró aliviada por la ayuda urgente de unos 60.000 millones que la Casa Blanca pedirá hoy al Congreso, mientras sus tropas prosiguen el asalto en el lado izquierdo del río Dniéper en la región sureña de Jersón e intentan impedir los avances rusos en el este.

"Agradezco al presidente (de EEUU, Joe) Biden, al Congreso y al pueblo estadounidense su firme apoyo", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su discurso nocturno.

Zelenski hizo esta declaración tras una conversación telefónica con Biden, quien poco después anunció un paquete multimillonario de ayudas para Ucrania e Israel.

"Hablamos de apoyo en materia de defensa, y de que los (misiles de precisión) ATACMS pueden ayudarnos a acelerar la liberación de Ucrania del ocupante", reveló Zelenski.

Rusia, por su parte, consideró que EEUU empuja al mundo a un "profundo abismo" con más ayuda para Ucrania e Israel.

"El mundo que sigue a EEUU continúa cayendo en un profundísimo abismo. Se toman decisiones que no solo son el testimonio del irreversible deterioro mental de quienes las toma, sino de la pérdida de lo que quedaba de vergüenza", escribió en Telegram el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.

Zelenski, en Jersón

En cuanto a la situación sobre el terreno, Zelenski visitó hoy una unidad de la guardia de fronteras desplegada en la provincia de Jersón, donde sus tropas lograron moderados avances esta semana a través de una incursión en la parte ocupada por las fuerzas rusas en el lado izquierdo del Dniéper.

"Jersón. Reunión con nuestros guardias de fronteras sobre la actual situación y las condiciones de su servicio en los óblasts fronterizos", dijo el presidente ucraniano desde esta provincia costera parcialmente ocupada por Rusia.

Durante su visita a la región, Zelenski también mantuvo una reunión con mandos militares sobre la situación en las principales zonas del frente, en particular, en las zonas de Avdivka (Donetsk, este) y Kúpiansk (Járkiv, noreste), donde Rusia está intensificando sus ataques, y en el frente del sur del país.

Según el último informe del estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las acciones ucranianas actuales en el río Dniéper "parecen ser de mayor envergadura que las incursiones tácticas observadas anteriormente".

Además señala que las imágenes geolocalizadas disponibles indican que las fuerzas ucranianas mantienen una presencia, aunque aún limitada, a lo largo de la costa y cerca del puente ferroviario de Antonivka a pesar de los contraataques rusos.

Durante su gira por regiones en el frente sur de la guerra, Zelenski también visitó hoy Mykolaiv, región fronteriza con Jersón.

Rusia niega éxitos enemigos

Moscú, no obstante, aseguró hoy que Ucrania había fracasado en su intento de crear una cabeza de playa para facilitar la llegada de refuerzos tras el desembarco de unidades en la ocupada margen izquierda del río Dniéper.

"En dirección a Jersón, el enemigo hizo una serie de intentos infructuosos de establecer cabezas de playa en las islas y en la orilla izquierda del Dniéper con las fuerzas de las brigadas de marines 36 y 38", señaló el portavoz del Ministerio ruso de Defensa, Ígor Konashénkov.

Moscú también aseguró que sigue atacando en el este, donde habría mejorado sus posiciones en el frente de Kúpiansk a lo largo de la última semana.

"A consecuencia de las acciones bélicas las unidades de la agrupación rusa mejoraron sus posiciones en la primera línea", afirmó el portavoz castrense ruso, Ígor Konashénkov.

Según el representante de Defensa, entre el 14 y el 20 de octubre la agrupación Occidental del Ejército ruso "repelió 61 contraataques del enemigo".

La guerra mundial comenzó en 2008

En tanto, según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksí Danílov, la Tercera Guerra Mundial no solo ha comenzado, sino que comenzó en 2008, con la agresión rusa a Georgia.

"La Tercera Guerra Mundial comenzó en 2008, cuando Rusia atacó Georgia y se apoderó de parte de su territorio", dijo Danílov, citado por UNIAN.

Luego, en 2014, ocurrió la anexión de Crimea y en 2022, con el inicio de la guerra rusa en Ucrania, la contienda mundial entró en una "fase activa", opinó.

"Lo que está sucediendo ahora en el territorio de Israel y en el territorio de otros países ya son sus consecuencias", aseveró.

"Además, estoy seguro de que esta no es la última guerra que observaremos en el futuro próximo. El mundo ha entrado en movimiento y mucho dependerá ahora de la rapidez para atajar los problemas para que, Dios no lo quiera, no se ex tiendan por todo el mundo", concluyó.

Por: EFE