Tyrese Gibson, actor de Rápidos y Furiosos está furioso «demanda a Home Depot»

El actor de Rápidos y Furiosos, Tyrese Gibson entabla demanda de un millón de dólares por una mala atención en un almacén que no entiende.

La denuncia presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, hecha por actor Tyrese Gibson de Fast and Furious, estipulada en un millón de dólares obedece a una visita una tienda de Home Depot en West Hills, California, con dos asociados el pasado 11 de febrero de 2023, la cual terminó en una confusión que hasta el mismo actor no entiende y se sintió discriminado. En el documento judicial se habla que «experimentó primero un escandaloso maltrato discriminatorio y discriminación racial del consumidor». La historia que comparte la estrella es que al visitar este lugar, llegó a la caja registradora y le explicó al vendedor, «que dejaba su tarjeta de crédito en manos de sus amigos para el pago, mientras él se retiraba al parqueadero para no generar tumultos o desordenes por su presencia y fama». El cajero le dijo que no había problema, que podía irse «ya que lo reconoció de inmediato» y para mayor seguridad Tyrese desde el auto a través del FaceTime, guiaba la transacción que a la final la empleada de Home Depot se negaba terminar. Para colmo su socios Eric Mora y Manuel Hernández pasaron un momento bochornoso, ya que por ser latinos sintieron que los estaban discriminando. Algo que también fue incluido en la demanda donde se lee que: «Las acciones del cajero y el gerente fueron discriminatorias por motivos de raza y origen. No hay otra explicación plausible para el maltrato de los Demandantes. La transacción fue rechazada, a pesar de las repetidas autorizaciones de Gibson, debido al color de piel de los Demandantes». Para Tyrese más allá de demandar esto no puede volver a suceder y si es con alguien famoso, puede repetirse una y otra vez sin que nadie haga nada. Home Depot emitió un comunicado expresando que «la diversidad y el respeto por todas las personas son fundamentales para lo que somos, y no toleramos la discriminación de ninguna forma. Valoramos al Sr. Gibson como cliente, y en los meses posteriores a esto sucedió, nos comunicamos con él y sus abogados varias veces para tratar de resolver sus inquietudes. Continuaremos haciéndolo». El portal Entertainment Weekly pidió explicaciones más detalladas al respecto pero no encontraron respuesta de los abogados del actor.

EL VIDEO DE PRUEBA DE DEMANDA TYRESE GIBSON EN HOME DEPOT



TYRESE SIEMPRE HA SIDO EL SONRIENTE EN RÁPIDOS Y FURIOSOS



