Twitter quiere que Sandra Bullock devuelva su Oscar

Twitter o «X» sigue siendo un enjambre de opiniones a veces traídas de los cabellos que algunos no entienden y relacionan hechos. Ahora la tendencia es que Sandra Bullock, devuelva el Oscar por la actuación de «Blind Side» como si ella fuera la culpable que Leigh Anne Tuohy como «mamá» de la vida real y que ella interpretó en la película, fuera la que engañó a Michael Oher por no adoptarlo y no recibir regalías de las ganancias del filme, según detalla la demanda del ex jugador de fútbol americano que fue acogido por la familia Tuohy. Y es que los mensajes en twitter que piden agresivamente que la actriz devuelva el Oscar son muy directos: «Entonces, Sandra Bullock debería tener que devolverle su Oscar correctamente, y amigos, tenemos que comenzar a revisar estas historias de buenos sentimientos porque los padres bloquearon $ 300 millones de dólares en ganancias de la película y le dieron el dinero a sus reales ¿niños de verdad?». En otros mensajes se lee insultantes expresiones como que «si las acusaciones de Michael Oher son ciertas, entonces tenemos que ir Y QUITARLE EL OSCAR a Sandra Bullock y dárselo a Gabourey Sidibe por ‘Precious’ «Sandra Bullock debería devolverle el Oscar. Ella sabe que lo hizo y me merezco esta mierda». Finalmente, la tendencia en los Estados Unidos también son apoyo a la actriz que pasa por un mal momento, defendiéndola y piden tener claro que Sandra sólo hizo una actuación que le mereció la estatuilla basado en un guión de la vida real. Lo que haya pasado en la actualidad «no tiene que ver con ella porque que eso es un tema legal entre las reales y verdaderas personas que inspiraron la película.

TRAILER «UN SUEÑO POSIBLE» / BLIND SIDE / SANDRA BULLOCK / WARNER BROS 2009



SANDRA BULLOCK GANA EL OSCAR 2010 POR BLIND SIDE / UN SUEÑO POSIBLE



MOMENTO DE LA PELÍCULA ENFRENTADO A LA REALIDAD «UNA ADOPCIÓN QUE NO FUE REAL»



