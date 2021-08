Trasmitieron en un noticiero por ‘error’ VIDEO de ritual satánico

La cadena de televisión de Australia ABC se convirtió en tendencia luego de difundir por accidente un rito satánico durante una emisión de su noticiero.

En el video se ve a la presentadora dar la introducción de la noticia que sigue, pero se produce una pausa en el video y se comienza a ver algunos hombres de traje frente a la pantalla.

En el video que duró poco segundos se puede ver a un hombre de pie con una túnica negra mientras se ve a otra de pie junto a la persona vestida, y otra sentada junto a un teclado mientras quien presidía el rito decía «Dios te salve, Satanás».

En lo que parece ser un ritual satánico, una de las personas con manto negro dice: «¡Salve, Satanás!», cerca de una cruz iluminada y puesta al revés. Segundos después, la transmisión vuelve a la normalidad y la presentadora pasa hacia otra noticia, como si no hubiera pasado nada.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021