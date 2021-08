Por intoxicarse con leche, mujer estuvo en coma durante diez años

Como una película, es la historia de una mujer en Bogotá, identificada como Margy Vargas, quien se intoxicó al consumir una leche de marca comercial, provocándole un estado de coma durante diez años.

Sin embargo, Margy de 61 años, no fue la única, pues varias personas resultaron intoxicadas con el mismo producto, y fueron indemnizadas por la empresa. Pero la mujer no corrió con la misma suerte, pues tras pasar tantos años en coma, el caso ya prescribió y por ende, no pudo recibir la indemnización.

La Personería de Bogotá, se ha encargado de ayudarle a la mujer a adquirir una silla de ruedas y un lugar donde hospedarse, pues, pese a que antes del incidente Margy era una persona con un estrato socioeconómico favorable, al caer en coma, sus hijos le quitaron todo, y ahora es un habitante en condición de calle.

“La situación de salud de la señora Margy se hizo compleja luego de una intoxicación con leche de marca comercial, que resultó no ser apta para el consumo humano y que conllevó a qué estuviera en estado de coma aproximadamente 10 años”. Explica en un comunicado la Personería.

Por este incidente, la mujer, quien vive en la vereda El Verjón (localidad de Chapinero), quedó con una discapacidad múltiple, lo que dificulta su traslado para recibir una atención integral digna, y se encuentra a merced de los habitantes del sector que se turnan para darle posada.

Ante esta situación, la Personería de Bogotá, logró que el Distrito la ubicara en la Comunidad Cuidadora Hogar Nazareth en Cogua, Cundinamarca, un centro para personas de la tercera edad que requieren un cuidado especial por su condición de discapacidad, y se espera que un juez ordene a la EPS Aliansalud, que le brinde atención médica, pues la empresa de leche no responderá debido a la prescripción del caso.

