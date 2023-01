[VIDEO] Tuti Vargas contó el motivo por el que se va a retirar las prótesis mamarias

in

Por medio de sus estados de Instagram, la influecer Tuti Vargas contó el motivo por el que se va a retirar las prótesis mamarias.

De acuerdo con lo expresado por la influencer en sus redes sociales, no se estaría sintiendo bien a pesar de visitar varios médicos, aunque está en tratamiento con especialistas siente que se mantiene fatigada y cansada.

Además, le contó a sus fanáticos que hace aproximadamente un año le diagnosticaron hipotiroidismo.

“Entonces, hablando con mi cirujana, pues tiene que ver mucho con el tema de las prótesis y ya me cansé, ya no quiero tener nada que no sea mío. Ya estuvo bien, nueve años que lo disfruté al máximo, pero ya estuvo bien”, expresó en los videos.

Tuti le confesó a su millón de seguidores en Instagram que se va a retirar las prótesis para mejorar su estilo de vida, ya que se cansó de tener ‘que cargar ese peso’. “Uno porque las prótesis ya por el tiempo se me estaban encapsulando y dos, aunque no hay un examen que determine el síndrome de Asia, hay algunos síntomas que persisten en mi organismo”, aseguró.

