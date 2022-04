“Es duro sonreír mientras la vida duele”: Tuti Vargas se retira de las redes por estar pasándola muy mal

in

Hace algunas horas, la creadora de contenido Tuti Vargas abrió su corazón y contó que no está pasando sus mejores momentos.

Desde su cuenta de Instagram contó cómo está realmente. Una crisis con las personas que confiaba laboralmente. Problemas varios que se le juntaron. Y pues narra que no está nada bien de su salud mental.

Tuti Vargas se sinceró y explicó que durante semanas ha vivido cosas que la han hecho sentirse triste y vulnerable.

«Personas/situaciones que pusieron a prueba mi fuerza, resistencia y paciencia para definitivamente poder llegar a decir no más, con el único fin de darle todo mi foco y atención a mi salud mental, a darme tranquilidad y estabilidad con el fin de tomar las riendas y la acción necesaria para solucionar paso a paso cada cosa», escribió.

Eso, más perder la confianza con su círculo laboral, incidieron en su estado. Pero lo peor: fingir que todo está bien. Y aparecer siempre perfecta.

«Sinceramente no me ha dado para más, seguramente lo único que han visto en mis redes es publicidad y poca humanidad, pero es lo que puedo hacer en este momento. Ni las ganas, motivación y coraje me alcanzan para mostrar algo diferente a lo que siento en mi alma hoy», aseguró.

También contó que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

«Tomé la decisión de irme un par de semanas para mirar hacia adentro sin distracciones, sin ese ruido de afuera que no deja oír con la verdad, con mi verdad», enfatizó.

Asimismo, es la primera vez en siete años que toma una decisión así, aunque solo posteará cosas de su trabajo.

