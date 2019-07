VIDEO: Tuti Vargas fue adicta a la cocaína y contó su experiencia en redes

La youtuber Tuti Vargas contó su experiencia con las drogas y lo difícil que fue superar su adicción a la cocaína, todo para ayudar a otras personas que necesiten un empujón para salir de ese problema.

En uno de sus más recientes videos Tuti contó cómo ingresó al mundo de las drogas y cómo rechazando la marihuana terminó metida de lleno en el mundo de la cocaína, que empezó a consumir en fiestas y luego “metía” todos los días, hasta que sus papás se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que quedaron “destrozados”.

Luego de este suceso, Tuti dejó de consumir, pero recayó y tuvo que ir seis meses a rehabilitación, tiempo en que sintió que no iba a ser capaz. “Estaba en la cocina, fumando un cigarrillo (porque uno cambia una adicción por otra). Yo no podía salir de la casa, ni a comer, ni de fiesta, ni a nada, y cuando me estaba fumando el cigarrillo, juré y sentía que no iba a poder. Yo dije: ‘No voy a poder con esto… me quiero morir’. Quería literal acabar con mi vida, porque no veía luz, esperanza, no tenía fe. Químicamente mi cuerpo no estaba pudiendo superarlo”, confesó Vargas.

Hoy la youtuber está totalmente recuperada y espera que su historia inspire a otros jóvenes que estén en la misma situación que ella vivió y puedan superar su adicción.