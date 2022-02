«Son una mentira» La influenciadora Tuti Vargas contó que sufre de depresión y habló sobre las redes sociales

La reconocida influencer Daniela Vargas, conocida como Tuti Vargas decidió dar un alto y habló sobre un tema particular y que ha estado presente en su vida a lo largo y ancho de dos años, específicamente desde el comienzo de la pandemia por el covid-19: La depresión.

Tuti Vargas publicó en sus redes sociales un video e inició contando «creo que es momento de compartir con ustedes lo que me pasó en los últimos dos años, que todavía estoy en ese proceso… vuelve el tema de la pandemia, en ese momento hice por primera vez un paro en mi vida que fue a las bravas, como a muchos seguramente nos pasó. Vivía a mil, de viaje en viaje, de trabajo en trabajo, no comía, no descansaba, no paraba, no había tiempo de pensar, de darme como ese espacio de ver lo que pasaba aquí adentro; ese momento fue para eso y ahí empezó toda esta historia».

Tuti Vargas habló sobre la depresión que ha tenido desde la pandemia y arremetió contra las redes sociales.

Tuti Vargas también rememoró lo afectada que se sintió por su trabajo en redes, principalmente por el «número» que ella únicamente representaba en sus labores. Por otro lado, aunque las cosas aparentemente se han estabilizado un poco en su vida, la infuencer aún no está en su cien por ciento y se mantiene pendiente de unos exámenes médicos (de Tiroides) que debe realizarse para ver si también tienen relación con su estado.

Este es el vídeo completo de Tuti Vargas.

