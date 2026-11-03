Turismo de Medellín debe avanzar de la mano del de Antioquia: Jorge Pareja

Resumen: Jorge Pareja planteó en un foro en Medellín articular el turismo de la ciudad con los municipios de Antioquia para que el turista se quede más tiempo y evitar la saturación de los destinos. También propuso redistribuir el calendario de las fiestas patronales, que hoy concentran entre 70 y 80 celebraciones en tres o cuatro fines de semana al año. Según él, los gremios recibieron bien la propuesta.

El turismo de Medellín debe avanzar de la mano del de Antioquia. Ese fue el llamado que Jorge Pareja hizo en el foro sobre el futuro del turismo realizado en Medellín, donde planteó la urgencia de articular a la ciudad con los municipios del departamento para que el turista se quede más tiempo y los destinos no terminen saturados.

«Hay municipios con procesos turísticos muy claros, pero que lamentablemente pueden estar llegando a una saturación. Hay municipios que lo están intentando, pero que les falta orientación, que les falta quien les dé la mano», afirmó Pareja.

Articular a Medellín con los municipios de Antioquia

Según contó, en el espacio se analizaron varios frentes del sector y se habló de la gestión turística que ha tenido la ciudad, pero uno de los puntos centrales fue la relación de Medellín con el resto del departamento.

«Hablamos de cómo se deben articular procesos con el departamento de Antioquia para así lograr que el turista se quede más tiempo en Medellín y en el departamento», explicó.

La idea que planteó es que quien llega a la ciudad no se quede solo en las zonas de siempre, sino que tenga caminos claros para conocer los pueblos y las experiencias que ofrecen las subregiones. Es una articulación en la que ya trabajan actores como el Bureau de Medellín, la fundación público-privada que promueve la ciudad y el departamento como destino.

Captura de video

El Informe Semestral 2026 del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) de la Alcaldía de Medellín muestra en qué zonas se concentra hoy el gasto de los visitantes: El Poblado representó el 44,5% de la facturación de los extranjeros no residentes en el primer semestre del año, mientras La Candelaria registró el 17,7% y Laureles-Estadio el 8,3%.

El llamado, además, llega en un momento de cifras altas para el sector. Medellín cerró 2025 con un récord de 1,2 millones de turistas extranjeros, de acuerdo con cifras reportadas por El Colombiano, y en el primer semestre de 2026 el Aeropuerto Internacional José María Córdova superó por primera vez el millón de entradas de pasajeros internacionales en un semestre, con 1.003.756, según el SITE. El gasto de los visitantes nacionales, por su parte, creció 17,5% en el mismo periodo.

Las fiestas de pueblo se están «canibalizando»

Otro de los problemas que Pareja puso en la mesa fue el calendario de las fiestas patronales, que hoy se concentran en las mismas fechas y terminan compitiendo entre sí por los visitantes.

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«Que vemos como los eventos estacionales de los municipios prácticamente son todos en los mismos fines de semana. En tres, cuatro fines de semana del año se surten 70, 80 fiestas patronales de un pueblo. Lamentable que se terminan canibalizando y evita que les llegue más turismo a cada uno de estos municipios», señaló.

La propuesta, entonces, es repartir mejor las fechas de las celebraciones a lo largo del año, de modo que los turistas puedan visitar más pueblos y cada municipio tenga una vitrina propia, sin que una fiesta le quite público a la del vecino.

El tema es sensible para un departamento con decenas de fiestas tradicionales y religiosas repartidas en sus 125 municipios.

Los gremios recibieron bien la propuesta

Pareja aseguró que las ideas planteadas en el foro tuvieron buena acogida entre los asistentes.

«La propuesta fue bien recibida, los gremios lo vieron con buenos ojos y estaremos nosotros ayudando desde nuestro lado, desde nuestra esquina para facilitar todo lo propuesto», contó.

En el video no se detallan acuerdos concretos ni fechas para redistribuir el calendario festivo; la propuesta quedó planteada ante los gremios del sector que participaron en el encuentro.