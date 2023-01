[VIDEO] La tumba de Kaleth también fue destruida: denunció su padre Miguel Morales

in

A través de un video en redes sociales, el cantante vallenato Miguel Morales denunció que la tumba de su hijo Kaleth, fue destrozada.

“Quiero saludarlos a todos y pedirles como padre, a esa gente linda que viene a visitar la tumba de mi hijo Kaleth, que por favor no hagan esto, cuiden esta tumba que siempre la desmigajan. No es licito que sus seguidores tomándose fotos, hagan esto. Se los pido de corazón, porque esto me da mucha tristeza, que un Kaleth que dejó historia para ustedes, siempre la tumba la cojan y la desmigajen”, dijo el artista sentado sobre la tumba y mostrando los pedazos de la lápida.

LA TUMBA DE KALETH MORALES TAMBIÉN FUE DESTRUIDA Al igual que la tumba de Martin Elías, la de Kaleth Morales también fue destruida por gente sin cultura. ¿Qué le pasa a la gente que no tiene cuidado con los símbolos de sus ídolos?#KalethMorales #tumba #miguelmorales pic.twitter.com/OYQYOvzsug — ParrandaVallenata.com (@ParrandaValle) January 6, 2023

Kaleth Miguel Morales Troya, más conocido como Kaleth Morales ‘El Rey de la Nueva Ola’, fue un cantante y compositor vallenato que vivió en Cartagena, donde se graduó de medicina en la Universidad del Sinú. Nació el nueve de junio de 1984, en Valledupar y murió el 24 de agosto de 2005 en un accidente de tránsito.

Para más noticias de entretenimiento.