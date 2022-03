VIDEO: Joven con discapacidad visual habría sido víctima de matoneo por sus compañeros de colegio en Tuluá

in

El bullying o mateo continúa siendo una problemática frecuente en el país, esta vez, la aparente víctima fue una joven con discapacidad visual, quien habría sido blanco de burlas por parte de sus compañeros, al interior de la Institución Educativa de Aguaclara, en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

El hecho, que fue grabado por los mismos estudiantes, muestra como la adolescente es atacada por varios de sus compañeros, y sin que ninguna persona impida las burlas. Pese a la evidente molestia de la joven con la burla, sus compañeros continúan hostigándola.

Sin embargo, tras la difusión del video y el cual generó rechazo por parte de los ciudadanos, la rectora de la institución educativa se pronunció al respecto, manifestando que no se trató de un caso de matoneo, según las mismas explicaciones que dio la menor aparentemente agredida.

«Ellos estaban en el descanso y nos dijeron que estaban entrando y saliendo del salón. No es un hecho de aplaudir, así haya una aclaración, definitivamente no es algo de avalar porque es un comportamiento no adecuado. A la primera que se le dio la palabra en la reunión fue a Camila, la niña presuntamente vulnerada e inmediatamente nos dice que estaban recochando, jugando con un anticonceptivo y que a ella siempre la han tratado bien», aseguró, Leidy Montes, rectora de la institución en entrevista con Blu Radio.

Además, la adolescente salió en otro video corroborando la información de la rectora, e indicando que no fue victima de matoneo, sino que todo se trato de un momento de desorden entre ella y sus compañeros.

Sin embargo, tras este hecho, la institución anunció que iniciarán un proceso de acompañamiento con los estudiantes, y liderarán charlas y procesos de concientización para prevenir el matoneo escolar.

