El Parque Tulio Ospina acogerá este sábado el Festival Grassroots, que tendrá como organizadores a los entrenadores que se capacitan para obtener la licencia pro.

El entrenador de las selecciones Antioquia, Juan Carlos Ramírez, compartió en entrevista con Minuto 30 algunos detalles de este evento, que tendrá programación a partir de las 8:00 a.m.

La actividad tendrá la coordinación de los entrenadores que se están capacitando en la Universidad de Antioquia para obtener la licencia pro, que a partir del próximo sería un requisito para dirigir en el fútbol profesional colombiano.

En la agenda sabatina aparece una competencia de habilidades y partidos de fútbol 5 y fútbol 7, entre otras actividades.

Festival Grassroots, entre la programación del sábado

 Festival Grassrots fútbol 5 con niños y niñas deportistas – Estadio Tulio

Ospina de Bello (8:00 a.m. a 10:00 a.m.)

 Festival fútbol 7 mixto con niños y niñas deportistas – Estadio Tulio Ospina

de Bello (10:00 a.m. a 11:30 a.m.)

 Retroalimentación (11:30 a.m. a 12:00 m.)

#capacitacioneslaf Comienza el evento de clausura del curso de la Licencia C. 📅 Día 1 ✅ Clase presencial en el auditorio LAF dictada por los coordinadores de la Difutbol Ricardo Cantillo y Osman Díaz ✅ Trabajo de campo en la Marte 1 enfocado en el fútbol base pic.twitter.com/eUQFscVVDH — Liga Antioqueña de Fútbol (@AntioquiaLAF) September 3, 2021