Tuchel ante la tarea de recomponer defensivamente al Bayern ante el clásico

Berlín, 3 nov (EFE).- El entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, está ante el reto de recomponer defensivamente al Bayern para el clásico de mañana contra el Borussia Dortmund tras las bajas de Matthijs De Ligt, por lesión, y de Joshua Kimmich por sanción.

El hueco que deja De Ligt en el centro de la defensa podría ser llenado por Dayot Upamecano y el que deja Kimmich en el centro del campo por Leon Goretzka pero ambos jugadores vienen de lesiones y todavía no es claro que vayan a jugar mañana de inicio.

"El siguiente paso no sería normalmente que empiecen como titulares, pero estamos hablando con el departamento médico para ver si podemos forzar", admitió Tuchel al ser confrontado con la situación en la conferencia de prensa del Bayern.

Tuchel confía en que al menos uno de los dos esté a punto. "El plan es Leo o Upa", dijo al ser interrogado a cerca de que pasaría si los dos causaran baja.

El Bayern viene de ser eliminado de la Copa de Alemania por el Saarbrucken, equipo de la tercera categoría, y Tuchel dijo que pese a la decepción hay que pasar página lo más pronto posible.

"Lo que me ha gustado es que no ha empezado es los unos no han empezado a culpar a los otros. Queríamos ir a Berlín (a la final) pero tenemos que pasar página pronto", dijo.

De cara el duelo contra el Dortmund dijo que el equipo tendrá que "jugar al límite", aunque añadió que cree que hay suficiente calidad para superar el reto.

Por: EFE