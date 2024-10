Donde sientas paz, alegría infinita, donde puedes ser tú misma, donde te sientes amada incondicionalmente, allí es tu lugar feliz.

Recientemente vi una serie que me cautivó. Los personajes al final de la historia identificaban cuál era su lugar feliz. De repente me hizo preguntarme cuál era el mío. Por muchos años me he enfocado en estudiar, hasta completar un bachillerato con 5 subespecialidades, un doctorado en leyes. He estudiado otras carreras como la de agente de bienes raíces. Por 20 años me fui a Florida, Estados Unidos, alejándome de mi isla Puerto Rico, y de parte de mi familia. Como también, he vivido siempre demasiado enfocada en mi carrera profesional.

Una mujer sin hijos, creativa, tiene tiempo para muchas cosas. Sin embargo, cuando vi esa serie, confirmé lo que he estado pensando en estos últimos 6 meses y no me había dado cuenta. Mi lugar feliz es junto a mi familia. En mi isla, Puerto Rico. Puedo viajar a mil lugares, puedo lograr reconocimientos internacionales, escribir libros, columnas, presentar obras de teatro, ofrecer conferencias hasta en Nueva York, lograr mi sueño más reciente: participar de un programa de televisión en República Dominicana compartiendo mis conocimientos en bienes raíces, pero mi lugar feliz siempre es el mismo.

Estuve viajando recientemente a Puerto Rico, por la festividad de padres y a celebrar los 15 años de mi sobrino Javito. Mientras estábamos todos en esa hermosa casa en la playa, los observaba a todos jugar en la piscina, comer, reír, hacer bromas. Ellos siempre unidos y yo tan lejos. Veía a mi padre con sus 82 años llorando cada vez que me voy. Disfrutando cada minuto conmigo. A mis segundos padres, mis tíos Zulma y Cuto tan felices cuando estoy cerca de ellos. A mis sobrinos contando los días que estoy con ellos y los que me quedo en otro lugar.

Nando y Mauro, prefirieron no ir al juego de su equipo favorito de baloncesto para pasar tiempo de calidad conmigo. Aprecio cada detalle. El desayuno de mi cuñada y hermana Brenda, como de restaurante. La salida de solo chicas, de ella junto a mis hermanas Normita, Nadine, para ir a ver a una de mis actrices preferidas, Erika Andújar. Mi hermana Normita y yo en un columpio como cuando éramos niñas. Compartiendo la comida, los postres.

Mi hermana Nadine comprando las cosas que me gustan comer. Y su esposo Javier preparando los manjares que me encantan. Mi hermano Tito preparando la casa con aire acondicionado porque no puedo vivir sin aire central. Mi hermana Bebé dándome el queso con guayaba que tanto me gusta. Mi familia paterna reunida. Puedo enumerarles muchas más cosas que me enternecen el alma y que llenan mi corazón. Y todo se resume en una palabra: familia.

Mi mejor amigo Frank me dijo que ese viaje seria revelador. Lo fue. Entendí por fin, que no hay nada más importante que la familia. Porque una cosa es decir esa frase y otra cosa es valorarla y darle el lugar que merece en tu vida. Reafirmé que, en definitiva, junto a ellos, se encuentra mi lugar feliz. ¿Has pensado cuál es el tuyo? Donde sientas paz, alegría infinita, donde puedes ser tú misma, donde te sientes amada incondicionalmente, allí es tu lugar feliz.

Abogada, agente de bienes raíces internacional, conferencista y empresaria. Visita su sitio web en www.latinasempowerment.com