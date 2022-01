Tsunami golpea la isla de Tonga tras la erupción de un volcán

Un tsunami golpeó este sábado las costas de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur. La gran erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’Apai, ubicado a unos 65 kilómetros de la isla Tongatapu, generó un temblor asociado de magnitud 6.6.

Hasta el momento no se ha informado de posibles víctimas y tras registrar una violenta erupción volcánica, informan medios locales.

Las grandes olas golpearon casas y edificios ubicados cerca de la playa e inmediaciones, según los vídeos publicados por las redes sociales por testigos que habían tomado refugio en el techo de sus casas.

En redes sociales dejaron ver como la ceniza generó una nube que se extendió hasta 16 kilómetros de altura, cubrió de manera completa la isla.

Tonga volcanic eruption from the satellite GOES (NOAA)#tonga #volcano #tsunami pic.twitter.com/xjY85dy7Nw

