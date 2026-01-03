TSJ de Venezuela ordena a Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada tras «ausencia» de Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/ Rayner Pena R

Minuto30.com .- En una decisión de carácter urgente emitida la noche de este sábado 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma de inmediato la jefatura del Estado. La medida se toma tras declarar la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien ya se encuentra bajo custodia federal en Nueva York.

La magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, fue la encargada de leer el comunicado en cadena nacional a través de VTV, calificando la captura de Maduro como un “secuestro” y un acto de “agresión militar extranjera” que genera una imposibilidad material para el ejercicio del mando.

Los argumentos legales del Supremo

El TSJ fundamentó su decisión en la potestad interpretativa que le confiere el artículo 335 de la Constitución (CRBV). Estos son los puntos clave del fallo:

Continuidad del Estado: Se ordena a Rodríguez ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” para evitar un vacío institucional.

Falta Presidencial: El tribunal aclara que esta es una medida cautelar y preventiva, sin decidir aún si la falta de Maduro es “temporal” o “absoluta”, dado el carácter atípico de su extracción del país.

Defensa Nacional: La orden instruye la notificación inmediata al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional para que reconozcan el mando de Rodríguez.

Con el respaldo del TSJ, la funcionaria ahora cuenta con la “legitimidad legal” del régimen para emitir decretos, incluido el de estado de conmoción exterior, que ya habría sido enviado al Supremo para su validación.

Analistas internacionales señalan que esta maniobra busca mantener la lealtad de la Fuerza Armada (FANB), que ahora debe decidir si acata las órdenes de una presidenta encargada.

Censura

En una medida que agrava la crisis de libertad de prensa en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó este sábado 3 de enero de 2026 la suspensión temporal de la señal abierta de las tres principales cadenas privadas del país: Globovisión, Televen y Venevisión, específicamente en la Región Capital.

La interrupción del servicio ocurrió de manera simultánea mientras se difundían las imágenes de Nicolás Maduro llegando bajo custodia a Nueva York y tras el anuncio del TSJ designando a Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

“Informarse solo por canales oficiales”

A través de un comunicado emitido por sus plataformas digitales, el ente regulador justificó la medida alegando razones de “seguridad nacional” y protección de la “estabilidad psíquica” de la población ante la incursión extranjera.

