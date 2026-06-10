Trump redobla la apuesta en Colombia: por segunda vez, emite enérgico respaldo a Abelardo de la Espriella

Minuto30.com .- A solo once días de la segunda vuelta presidencial, el presidente de Estados Unidos volvió a volcarse a su red social, Truth Social, para blindar la candidatura del líder de la derecha y advertir el impacto geopolítico que tendría un triunfo de la izquierda radical en la región.

Un segundo mensaje cargado de urgencia e «incondicionalidad»

Minuto30.com .- El nuevo trino del mandatario estadounidense eleva el tono de la confrontación ideológica y ratifica las promesas vertidas a inicios de junio. Al calificarlo nuevamente con su apodo de combate, “EL TIGRE (THE TIGER)”, Trump dejó en claro que la alianza de un eventual gobierno de De la Espriella con Washington sería inmediata y absoluta.

«Los resultados de esta Elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos que, si Abelardo gana (…) contarán con el apoyo y la fuerza total de los Estados Unidos detrás de él», reiteró enfáticamente el mandatario norteamericano.

El uso de un segundo comunicado refuerza la lectura de que para la Casa Blanca el resultado del 21 de junio no es un tema menor, catalogando directamente al contendor, Iván Cepeda, como un obstáculo para la seguridad y el libre comercio en el continente.

Las claves del doble respaldo

La consolidación de un bloque regional: Al poner su «Endoso Completo y Total» por segunda vez, Trump busca solidificar el voto de los sectores indecisos y de centro-derecha que aún dudan en sumarse a la propuesta de De la Espriella.

Condicionamiento bilateral explícito: A diferencia de la diplomacia tradicional, Washington está enviando un mensaje directo al electorado colombiano: el futuro de la cooperación en lucha contra el narcotráfico, comercio e inmigración dependerá de quién gane la presidencia.

Réplica al discurso del oficialismo: Este nuevo texto sale al cruce de las críticas del actual Gobierno colombiano, reafirmando que el apoyo a De la Espriella nace también de sus «tremendas realizaciones en la vida» y su lealtad política previa.

Un tablero electoral bajo máxima presión

Con este segundo golpe en la mesa por parte de Trump, la campaña colombiana entra en su fase más crítica. Mientras la coalición de izquierda Alianza por la Vida (Iván Cepeda) denuncia una interferencia sistemática de una potencia extranjera para inclinar la balanza, el movimiento Defensores de la Patria (De la Espriella) capitaliza este respaldo como la garantía de que Colombia no quedará aislada internacionalmente y recuperará el rumbo económico.

Los más de 20 millones de votantes que se expresaron en las urnas el pasado 31 de mayo se preparan para un desenlace el próximo domingo 21 de junio, en una de las elecciones más observadas en la historia de América Latina.